Deux Converse signées Kelly Oubre Jr.

En NBA, il y a la coutume qui veut que les joueurs dominants aient la possibilité de dessiner et commercialiser leurs propres chaussures dédiées à la pratique du basket.

Et puis il y a Kelly Oubre Jr, « fashion addict » qui a eu le droit de laisser exprimer sa créativité sur deux modèles présents dans le pack « Chase The Drip » : la Converse « KOJ SkipGrip Hi » et la « KOJ UNT1TL3D Hi ».

Si leur design est similaire, basé sur une Chuck 70 revisitée, impossible de les confondre pour autant, puisque la « KOJ SkidGrip Hi » utilise une empeigne en toile noire « déchiquetée » et entièrement déchirable, sous laquelle apparaissent « Tsunami Papi », le surnom du joueur, et « Converse », en noir sur fond blanc. La semelle noire vient compléter le look monochrome de la paire.

Plus « sobre », si l’on peut dire, la « Chase the Drip x KOJ UNT1TL3D Hi » utilise également une tige noire censée imager l’usure du temps pour présenter un motif Tsunami Papi sur la couche de base, avec des graphiques dorés sur la sneaker gauche et des graphiques bleus sur la droite. L’étoile et le logo Converse ressortant au niveau de la cheville. Des rayures viennent altérer la semelle, également entièrement noire.

Les deux paires, disponibles depuis aujourd’hui sur le site de Converse, seront commercialisées par deux enseignes référencées aux États-Unis, Foot Locker et Champs Sports, au prix de 70 dollars chacune.

« Depuis le début, Converse m’a donné la possibilité de collaborer et de concevoir des produits qui me ressemblent. Cette nouvelle collection n’est pas différente, elle est inspirée par ma passion pour la mode et est représentative de mon approche peu orthodoxe. J’aime créer ma propre vague, et les gens le reconnaissent et l’apprécient. Le fait que Foot Locker et Champs Sports m’aient montré leur amour et m’aient aidé à mettre cela à la portée du grand public est énorme, je suis impatient que mes fans puissent mettre la main dessus », a expliqué Kelly Oubre Jr.

(Via NiceKicks)

