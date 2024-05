Les grandes ambitions de Paolo Banchero

Stephen Curry, LeBron James ou encore Kevin Durant de plus en plus proches de la retraite sportive, une nouvelle génération est prête à reprendre le flambeau. C’est celle des Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards tous présents en playoffs, pendant que leurs aînés sont déjà en vacances. À ces trois jeunes talents, on peut ajouter le nom de Paolo Banchero.

Certes sorti au premier tour, l’ancien « Rookie Of The Year » a impressionné individuellement. Malgré son inexpérience, le Magic a arraché un Game 7 contre les Cavaliers et Paolo Banchero a terminé la série avec 27 points, 8.6 rebonds et 4 passes décisives par match ! Certes, il y a eu un peu de déchet (46% de réussite au tir et 4.6 pertes de balle par rencontre) mais ça le place quand même dans un club très fermé avec LeBron James et Luka Doncic.

Celui des joueurs de 21 ans et moins qui ont bouclé une série de playoffs avec au moins 27 points, 8 rebonds et 4 passes. À l’écouter, il a même préféré le jeu rugueux des playoffs.

« En termes d’environnement et de niveau, je me suis vraiment senti à ma place avec un rythme plus lent et les arbitres qui laissent davantage de jeu physique en playoffs » assure-t-il. « Les possessions ont plus d’importance, et ça me va bien. J’en suis tombé amoureux. Nous avons beaucoup de gars qui ont la gagne dans le sang (comme Franz Wagner et Jalen Suggs), et ce n’est qu’une question de temps avant que ça ne se transforme en succès dans la ligue. Les gens doivent nous surveiller. Nous serons là pour tout emporter. »

Devenir le meilleur joueur de la NBA

Tout remporter, cela fonctionne aussi pour les récompenses individuelles. Paolo Banchero semble sûr de lui et ne se pose aucune limite. Rookie Of The Year et All-Star, il ne veut pas s’arrêter là !

« Le MVP est le trophée dont on rêve » rappelle l’ailier fort. « Je ne pense pas que ce soit irréaliste pour moi d’y arriver un jour. J’essaye d’être un joueur complet. Je n’y suis pas encore mais j’ai une vision de moi-même : d’un gars qui n’a pas de faiblesse, peu importe le côté du terrain et qui peut tout faire. Quand j’ai été drafté, j’avais en tête d’être le meilleur rookie. J’étais nerveux, lors de ma deuxième année, d’être à nouveau au milieu de tout le monde et de n’être qu’un joueur parmi les autres. J’ai pour mission d’être le meilleur joueur de la ligue. »

Pour franchir un cap, le Magic aura besoin de recruter des joueurs expérience, et notamment des shooteurs pour libérer de l’espace pour Paolo Banchero. Cela tombe bien, les rumeurs envoient Klay Thompson au Magic...

« On doit travailler sur le tir pour nous améliorer, peu importe que ce soit en recrutant ou en développant nos gars. Je ne sais pas de quelle façon les dirigeants vont aborder la question. Et il faut aussi quelqu’un sur qui on peut compter pour organiser le jeu, » décrypte Paolo Banchero. « Nous avons des joueurs talentueux qui peuvent mettre des tirs et créer du jeu avec Franz Wagner, Jalen Suggs et moi. Mais je préférais être une plaque tournante plutôt que de jouer balle en main. »