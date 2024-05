Les Cavaliers résistent aux 39 points d’un grand Paolo Banchero

Darius Garland devait enfin entrer dans sa série pour offrir plus de chances aux Cavaliers. Le message est passé puisque le meneur de jeu a réalisé un excellent premier quart-temps. Il est agressif et, après des paniers près du cercle, enchaîne les tirs de loin.

Le Magic a du mal à trouver le chemin du cercle, même si deux paniers primés de Paolo Banchero ont fait du bien. Mais la dynamique, portée par Garland, est clairement du côté de Cleveland (pourtant privé de Jarrett Allen, touché aux côtes), avec un dernier shoot à 3-pts de Caris LeVert, quasiment au buzzer (33-23).

Le Magic résiste bien en deuxième quart-temps. Les Cavaliers auront un temps fort, avec une bonne défense qui permet de faire mal en attaque, mais sans faire le trou totalement. Là encore, Paolo Banchero est précieux.

Le contre décisif d’Evan Mobley

Si bien que les deux équipes sont très proches à la mi-temps (48-47). En troisième quart-temps, le All-Star continue son entreprise de démolition de la défense de Cleveland à mi-distance. Ses paniers sont des respirations pour une équipe d’Orlando qui passe devant quelques instants, mais cède face aux paniers de Max Strus (75-70).

Parti sur des grosses bases, avec des premières minutes très prolifiques, le quatrième quart-temps se transforme rapidement en duel entre Donovan Mitchell et Paolo Banchero. Le premier semble enfin dans son match, le second continuant sur sa lancée, malgré quelques choix difficiles parfois.

Ce qui se confirme ensuite, avec des tirs manqués, alors qu’Evan Mobley vient seconder son arrière. L’intérieur réalise même l’action du match, avec un contre sur Franz Wagner qui avait la balle d’égalisation. Paolo Banchero peut bien inscrire le dernier panier du match à 3-pts, les Cavaliers l’emportent 104-103 et mènent 3-2 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Darius Garland au début, Donovan Mitchell à la fin. Les deux joueurs devaient une revanche à tout le monde et chacun a eu son moment. Le meneur s’est réveillé dès le premier quart-temps, avec 17 points. Le second a attendu le dernier acte pour se montrer à son avantage, avec 14 unités. Le duo termine avec 51 points en cumulé et même si tout n’a pas été parfait chez l’ancien du Jazz (9/23 au shoot, 4 ballons perdus), les Cavaliers ont retrouvé une ligne arrière agressive et qui pèse sur la rencontre.

– L’effort de Paolo Banchero. Avec 39 points, dont 27 en seconde période, le All-Star du Magic s’est comporté en leader. Il a porté son équipe en enchaînant avec réussite les paniers à mi-distance. Seulement, à la fin, sans doute fatigué et parfois gourmand, il s’est compliqué la vie avec des tirs moins propres. Mais sans lui, Orlando n’aurait jamais été aussi proche de prendre ce Game 5.

– Evan Mobley au meilleurs des moments. Sans Jarrett Allen à ses côtés, l’intérieur des Cavaliers a fait un match sérieux, en travaillant dans l’ombre, avec 14 points et 13 rebonds. Mais il a inscrit deux paniers importants dans les 100 dernières secondes, puis a surtout contré la tentative de Franz Wagner pour assurer la victoire des siens. Arbitre du duel Mitchell – Banchero, et orphelin de Jarrett Allen, il a fait la différence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.