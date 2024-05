Cela fait plusieurs semaines que le nom de Klay Thompson est mentionné du côté d’Orlando et, maintenant que la franchise floridienne est en vacances comme le joueur de Golden State, les rumeurs entre les deux camps ne vont cesser de s’intensifier à mesure que l’on se rapprochera de la « free agency ».

Ainsi, Shams Charania assure aujourd’hui chez FanDuel qu’il existe un « intérêt mutuel » entre le « Splash Brother » et le Magic, pour un mariage qui ferait sens sur le papier.

D’une part, cela permettrait à l’arrière des Warriors de toucher un joli chèque chez une équipe qui peut avoir jusqu’à 60 millions de dollars à dépenser dès cet été. D’autre part, celle-ci cherche à entourer son jeune noyau dur (Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs…) avec des vétérans, si possible capables d’apporter du shoot et du scoring. Ce qui a manqué lors de la deuxième mi-temps du Game 7 à Cleveland.

Klay Thompson dans une impasse à Golden State ?

Encore faut-il que Klay Thompson, « très ouvert » à l’idée de tester sa valeur sur le marché, ne réussisse à faire le deuil de sa riche aventure à Golden State, longue de treize années et couronnée de quatre titres NBA, mais où son rôle n’est plus le même qu’auparavant.

À San Francisco, on souhaite en tout cas qu’il prolonge même si, avant le début de la saison, les dirigeants californiens ont offert 48 millions de dollars sur deux ans au quintuple All-Star. Une proposition refusée par l’intéressé, exigeant sur le plan financier malgré des performances en baisse (17.9 points à 43% au tir et 38% à 3-points).

En mars, on rappelle également que la tendance était à une re-signature courte durée chez les Warriors, alignant alors le contrat du joueur de 34 ans sur ceux de Stephen Curry et Steve Kerr. Sauf que les négociations n’ont pas plus avancé depuis, et la vérité du printemps…

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.