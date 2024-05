Donovan Mitchell (39 points) et les Cavs rejoignent Boston !

Cleveland peut remercier Donovan Mitchell ! Bien mal embarqués dans le seul Game 7 du premier tour de ces playoffs 2024, les Cavs ont pu compter sur la gnaque de leur franchise player pour arracher la victoire face à Orlando.

Tout avait en effet mal commencé pour les Cavs, qui ont concédé jusqu’à 18 points d’écart dans une première mi-temps à sens unique. Les Floridiens ont d’abord fait le trou via un 13-0 lancé par les 3-points de Paolo Banchero par deux fois, Wendell Carter Jr. et conclu par le alley-oop entre Jalen Suggs et Carter Jr (10-20). Maladroits de loin (0/9 pour débuter), les Cavs ont ensuite dû digérer un nouveau run, avec un 9-0 puis un nouveau coup de chaud à 3-points d’Orlando, avec la paire Carter Jr-Harris pour faire passer l’écart à +18 (29-47).

Au pied du mur, Cleveland a entamé son retour peu avant la pause, profitant du marcher et de la faute offensive de Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. pour retrouver un peu d’énergie. Le trio Mitchell-Okoro-Levert a alors ramené les Cavs sous la barre des 10 points, avec un 3-points de Sam Merrill maintenant les siens en vie à la pause (43-53).

Les Cavaliers renversent tout après la pause

Après avoir frôlé la correctionnelle de près, les hommes de JB Bickerstaff ont alors affiché un tout autre visage au retour des vestiaires, emmenés par un Donovan Mitchell déchaîné ! L’arrière a multiplié les coups d’éclat pour ramener inlassablement les siens, en claquant 17 points dans la période. C’est lui qui a inscrit les paniers qui ont redonné espoir à toute une franchise. C’est également lui qui a égalisé à 64-64 d’un floater avec la faute en prime.

A ses côtés, « Spida » a pu compter sur Caris Levert pour faire passer les siens en tête depuis la ligne des lancers-francs à l’issue d’un 11-3 (66-4), et sur le sang-froid de Max Strus pour planter deux flèches à 3-points à l’aile, permettant aux locaux de terminer le troisième quart-temps à +8 (76-68) !

Il restait à achever ce Magic pour de bon, ce qui n’a pas été une mince affaire. Mais le dunk rageur de Paolo Banchero et le 2+1 de Wendell Carter Jr n’auront pas suffi à inquiéter Cleveland.

Donovan Mitchell a gardé le cap avec un 3-points puis un service pour le 3-points de Darius Garland, avant d’ajouter de précieux points aux lancers-francs. Darius Garland a ensuite fini le boulot avec quatre points de plus, une interception et un rebond défensif, assurant une fin de match sereine aux fans du Rocket Mortgage FieldHouse (106-94). Place à Boston pour la demi-finale de conférence !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Donovan Mitchell a redonné vie aux Cavs. En échec en attaque en première mi-temps (3/13), Donovan Mitchell est resté agressif, s’employant à multiplier les drives pour finir par prendre le meilleur sur la défense floridienne. S’en est suivie démonstration durant laquelle l’ancien arrière du Jazz a complètement changé la donne. Auteur de 17 de ses 39 points en troisième quart-temps, il a fini en pleine confiance à l’image de son 3-points en tête de raquette pour bien lancer le dernier acte. Un vrai match de « franchise player », dans un Game 7 pour sauver son équipe d’un faux-pas à la maison.

– Cleveland a rivalisé en défense. Les Cavs ont affiché une défense de fer pour stopper le Magic dans le troisième quart-temps et prendre Orlando à son propre jeu. Limités à 15 points dans un troisième quart-temps qui a tout changé, ils ont alors subi face à un Donovan Mitchell intenable. Les moments forts défensifs en faveur de Cleveland auront été nombreux, entre les cinq contres d’Evan Mobley, les trois interceptions de Darius Garland dont une en toute fin de match qui a quasiment scellé le sort de la rencontre, et les coups d’éclat répétés d’Isaac Okoro, vrai leader défensif qui a également donné de sa personne pour perturber Franz Wagner et ses coéquipiers.

– Orlando sort avec les honneurs. Les joueurs du Magic ont poussé Cleveland jusqu’à un Game 7 pour leur première expérience en playoffs. La série aurait même pu basculer en leur faveur dans le Game 5 perdu d’un petit point. À l’arrivée, Orlando aura été trop court sur cette deuxième mi-temps, mais peut quitter les playoffs la tête haute, avec l’assurance de posséder une base solide à faire progresser, même si du shoot ne ferait pas de mal…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.