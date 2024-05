Un Game 7 douloureux mais plein de leçons pour le jeune Magic

Le match se terminait quand Donovan Mitchell et Paolo Banchero ont échangé quelques mots en se saluant. « Il m’a dit qu’il avait beaucoup de respect pour moi », rapporte le joueur Magic, auteur de 38 points et 16 rebonds, contre 39 unités pour l’arrière des Cavs, dans une ultime bataille remportée par les Cavs.

Le respect de ce dernier vise sans doute plus largement l’ensemble de la formation floridienne qui, malgré sa jeunesse et son entame de série compliquée, a su pousser Cleveland jusqu’au 7e match.

En s’offrant même une sérieuse chance de l’emporter. Car au milieu du second quart-temps de cette dernière manche, le Magic a compté jusqu’à 18 points d’avance. Insuffisant toutefois.

« On s’est dit la vérité tout au long de l’année. Je suis rentré dans le vestiaire et j’ai dit que ça craignait. C’est le cas, c’est le cas… Ne pas gagner le match, sachant qu’on a eu 18 points d’avance et qu’on a eu le sentiment de pouvoir finir la série et ne pas y arriver. Le sentiment n’est pas bon », confie Jamahl Mosley.

Mais le coach veut aussi mettre cette défaite éliminatoire « en perspective. Parfois, ces choses douloureuses sont des bénédictions déguisées, de sorte que les gars continuent de réaliser à quel point on doit bosser cet été. L’attention aux détails, la concentration sur le plan de jeu… Toutes ces choses comptent. Il faut l’expérimenter, le sentir en temps réel. »

Partir avec ce souvenir pour l’été

La pression et toute l’attention générée par un Game 7, sorte d’apothéose à l’issue d’une longue série, cela ne s’oublie pas. Le coach du Magic dit avoir regardé la veille le plateau de TNT, avec Charles Barkley, Kenny Smith, ainsi que Dirk Nowitzki, parler de leurs propres Game 7.

« Ils ont tous mentionné le nombre exact de matchs dont ils se souvenaient, combien ils en ont gagnés et perdus. On se souvient toujours d’un Game 7 et je crois que ces jeunes hommes vont toujours se souvenir de ce match et à quel point c’était dur, ce qu’on aurait pu faire différemment. On part avec ça pour l’été et l’année à venir ».

Le technicien, toujours pour re-situer cette rencontre, rappelle tout le parcours effectué par sa troupe, qui a terminé avec le meilleur pourcentage de victoire (47v-35d soit 57%) de la franchise depuis 2012. Et à une jolie 5e place à l’Est, sans devoir passer par le « play-in ». Et au-delà des résultats, « à quel point ils sont liés entre eux, c’est ce dont on se rappelle vraiment ».

L’avenir s’annonce donc plein de promesses pour ce groupe. « C’est difficile d’en parler aujourd’hui, mais par rapport à là où on a démarré et où on termine en si peu de temps… C’est notre deuxième année en tant que groupe », rappelle Paolo Banchero comme un avertissement pour les autres écuries de l’Est.