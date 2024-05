Au Magic, le simple bonheur de disputer un Game 7

« Game 7« . Les deux plus beaux mots de la NBA. Donovan Mitchell l’a encore dit après la défaite dans la sixième manche, et du côté des Wolves, c’est la même sensation. Ce mélange d’excitation, de plaisir, mais aussi de crainte de passer à côté et d’être éliminé. Au Magic, la plupart des joueurs découvrent les playoffs, et les voilà embarqués dans un Game 7. De quoi déjà rendre cette série inoubliable.

« En étant menés 2-0, on savait qu’il faudrait sans doute en passer par un Game 7 pour se qualifier » explique Paolo Banchero. « Je suis très enthousiaste. C’est à la vie, à la mort. Il va falloir réaliser un effort supplémentaire unique ».

Avec Gonzaga, Jalen Suggs en a vécu des rencontres décisives. Il en a même été le héros. Avant la rencontre de ce soir, il est confiant. « Depuis le début de la série, nous avons fait de l’excellent travail pour rester très calmes. Nous avons réagi à chaque série qu’ils ont faite, à chaque match qu’ils ont gagné, à chaque coup qu’ils ont donné et à tout ce qu’ils ont fait pour essayer de nous déconcentrer (et) de nous déséquilibrer. Nous y avons répondu, nous l’avons identifié et nous sommes restés soudés et unis. »

Ce sera aussi un grand moment pour le coach Jamahl Mosley. Comme assistant, il a déjà vécu des Game 7 avec les Cavaliers et les Mavericks, mais là, il est aux manettes du Magic, et la pression est toute autre.

« Le simple fait de continuer à jouer ensemble est presque une motivation supplémentaire ! »

« On joue pour vivre ce moment. C’est pour cette raison qu’on joue » répète le coach d’Orlando. « Le fait d’être à l’extérieur, un Game 7, la capacité de se rassembler, (et) de continuer à progresser à chaque match…. C’est ce que ce groupe attend avec impatience. Tout donner sur le terrain. Tout donner jusqu’au bout. Une seule opportunité. Ces gars vont tous saisir cette opportunité, et ils savent qu’ils sont capables de faire. Ce ne sera pas facile, et nous ne voulons pas que ce soit facile. C’est ce que ce groupe a toujours fait tout au long de l’année. Plus ce sera difficile, meilleurs nous serons ».

Pour Franz Wagner, l’ambiance au sein du groupe est un point fort, et ce sera un atout ce soir.

« On s’apprécie les uns les autres, on aime jouer ensemble… Le simple fait de continuer à jouer ensemble est presque une motivation supplémentaire ! C’est comme ça qu’on aborde les choses. On l’a fait dans le Game 6, et j’espère qu’on le fera à nouveau » conclut l’ailier allemand.