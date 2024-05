Le Magic a répondu collectivement à l’explosion de Donovan Mitchell

Donovan Mitchell a tout tenté pour qualifier les Cavaliers en demi-finale de conférence. Mais l’arrière de Cleveland a été trop seul, ses 50 points n’ayant pas suffi face à une équipe du Magic plus équilibrée…

« Il était lancé mais les autres gars ne réussissaient pas grand-chose » rappelle Jamahl Mosley. « Personne n’a surréagi (à la performance de Donovan Mitchell). C’est un joueur très, très spécial. Marquer 50 points avec seulement trois 3-points, c’est très spécial. Mais nous avons la capacité à ne pas surréagir et à ne pas paniquer face à ce qui arrive, parce que nous avons continué de partager le ballon, de le bouger, de se faire confiance. »

Donovan Mitchell a ainsi inscrit les 22 derniers points de son équipe, la deuxième plus longue série du genre des 25 dernières années. Surtout, aucun autre joueur des Cavaliers n’a marqué dans les 14 dernières minutes du match…

Plus de 50% des points de son équipe

« Tout ce qu’ils ont tenté pour nous sortir du match, pour nous mettre mal à l’aise, on y a répondu » explique Jalen Suggs. « On ne voulait pas que ça se termine ici et je crois qu’on a tous trouvé un certain confort dans tout ça. Pour comprendre la pression qu’il y a sur ce match. C’était simplement un autre match pour nous tous. »

Avec ses 50 points, sur les 96 de son équipe, Donovan Mitchell est le premier joueur, depuis le Game 6 des Finals 1998 de Michael Jordan, à inscrire plus de 50% des points de son équipe dans un match qui peut finir une série !

L’ancien d’Utah explique qu’il a pris ce que le match lui donnait, exhortant ses coéquipiers à prendre plus de 3-points, à attaquer davantage la peinture et à mettre davantage la pression au rebond.

« Mais c’est fini désormais. Tout ce qu’on a fait pendant six matchs, c’est du passé désormais » rappelle-t-il. « Il ne s’agit plus que de désespoir et de volonté. Ça va être comme ce soir, il faudra trouver des moyens d’attaquer sans relâche. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons nous montrer à la hauteur. »

Rendez-vous dès dimanche, à 19h00 (heure française) pour le Game 7, pour en être sûr !