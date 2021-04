Le panier de la nuit | Jalen Suggs envoie Gonzaga en finale sur un buzzer beater à 10 mètres !

C’est toute la March Madness résumée en une action. Il reste trois secondes à jouer dans la prolongation entre UCLA et Gonzaga. Héros malheureux du temps réglementaire après son passage en force qui aurait pu faire tomber les Zags, Johnny Juzang vient d’égaliser dans la prolongation.

On pense partir pour une 2e prolongation, mais aussi que Mark Few va prendre un temps-mort, mais Jalen Suggs décide de jouer tout seul. Il remonte tout le terrain, et il prend un tir à 10 mètres… Bingo ! Au buzzer pour une victoire 93-90.

« Tous les jours, à l’échauffement, avant le match, on prend des tirs du milieu de terrain » raconte la star de Gonzaga. « Je ne les mets pas, mais j’ai confiance pour les prendre. C’est dingue. Les mots manquent pour décrire tout ça. »