March Madness : Gonzaga et Baylor pour une finale de rêve !

Il y avait eu Christian Laettner de Duke en 1992, Kris Jenkins de Villanova en 2016, ou tout aussi mémorable mais raté, celui de Gordon Hayward en 2010… Il y aura désormais Jalen Suggs en 2021 !

Le « combo guard » des Zags est rentré dans la légende de la March Madness grâce à un tir insensé, avec la planche, pour battre une équipe héroïque de UCLA sur le buzzer de la prolongation. Mythique !

Toujours invaincu, Gonzaga affrontera Baylor en finale, des Bears qui n’ont fait qu’une bouchée des Cougars de Houston. C’est l’affiche rêvée, un duel au sommet entre les deux meilleures équipes du pays.

Gonzaga s’en sort miraculeusement face à UCLA

C’est un match qu’on n’oubliera pas de sitôt ! Le niveau de jeu, les changements incessants de leader, les 29 points héroïques de Johnny Juzang, les 22 points (record en carrière de Joël Ayayi), et évidemment ce dernier tir insensé de Jalen Suggs… Gonzaga a eu très chaud face à UCLA mais s’impose sur le fil, en prolongation.

Joël Ayayi est agressif d’entrée de jeu avec un 3-points, puis deux paniers consécutifs près du cercle. Il inscrit tout simplement 13 des 23 premiers points de son équipe, mais Johnny Juzang et ses Bruins démarrent bien également. Le meneur de poche de UCLA, Tyger Campbell, est également très bon avec un tir très difficile à 2-points et puis un layup plus la faute.

Avec 10 points en 9 minutes, et 15 unités à la pause Juzang donne +6 à UCLA à 4 minutes de la mi-temps mais les Bulldogs repassent devant grâce à un 3-points de Suggs et un panier en sortie d’écran de Corey Kispert. Décidément, cette deuxième demi-finale tient toutes ses promesses !

Joël Ayayi garde le rythme au retour des vestiaires. Il est bien présent défensivement avec une interception et il est tout simplement le premier joueur à 20 points dans ce match, après un rebond offensif et un layup tout en vivacité. Drew Timme commence à se réveiller dans la peinture, avec un panier plus la faute. Gonzaga prend alors 7 points d’avance, le plus gros écart du match, mais Johnny Juzang trouve encore la solution près du cercle.

Les Bulldogs répondent par un gros dunk de Kispert lancé pleine balle, et servi sur un plateau par Ayayi. Campbell et Juzang ramènent inlassablement les Bruins dans la roue des Zags. On arrive dans les cinq dernières minutes et aucune équipe n’a fait la différence, bien au contraire ! Kispert frappe de loin mais Juzang lui répond direct. Suggs rentre alors en scène, avec un panier difficile à 2-points, puis un contre et une passe lumineuse pour le dunk de Timme. Un enchaînement de très haut niveau !

Kispert (15 points, 5 passes, 5 rebonds) donne 2 points d’avance à Gonzaga dans la dernière minute, grâce à un rebond offensif, mais UCLA égalise aux lancers par Jaime Jaquez. Kispert rate sa chance à 3-points et Juzang se voit siffler un passage en force. Direction la prolongation (81-81).

Timme et les Zags semblent avoir pris l’ascendant pour de bon dans la période supplémentaire, à +4, mais Cody Riley (14 points, 10 rebonds), l’intérieur gaucher des Bruins, continue de rentrer ses tirs à mi-distance. Après un 3-points d’Andrew Nembhard, Gonzaga est à +5 dans la dernière minute mais Jaquez (19 points) ne tremble pas non plus derrière l’arc et Juzang va s’arracher pour récupérer son rebond et inscrire le layup. Mais Suggs aura le dernier mot, avec ce tir déjà entré dans la légende (93-90) !

Baylor domine Houston de bout en bout

Houston aura tenu dix minutes (et encore)… Derrière un bon Marcus Sasser qui fait mouche deux fois de suite à 3-points en début de match, les Cougars sont partis vite, mais les Bears les ont rapidement rattrapés… et déposés ! Mené 8-6, Baylor est passé devant à 16-8 et la troupe de Coach Sampson n’a jamais pu revenir à hauteur.

Sasser a eu beau continuer à sanctionner derrière l’arc, scorant 17 des 20 points de son équipe en première mi-temps (!), Baylor a remis un coup d’accélérateur, avec un 16-3 cinglant. Froid comme une lame, Jared Butler en était déjà à 17 points en première mi-temps, alors que Davion Mitchell avait déjà lâché 7 passes décisives, plus deux tirs à 3-points pour donner +25 à son équipe à la pause (45-20).

En face, c’est la soupe à la grimace pour Houston, dont Quentin Grimes à 0/5 et DeJon Jarreau à 1/7 aux tirs. Les Cougars reviendront bien avec de meilleures intentions au retour des vestiaires, en réussissant 6 de leurs 7 premiers tirs mais l’écart restera bien trop large, à la vingtaine, pour espérer un retour contre la défense des Bears.

À 53% aux tirs (29/55) et 46% à 3-points (11/24), Baylor était un voire deux tons au-dessus de Houston qui a certes remporté la deuxième mi-temps (39-33), une bien maigre consolation. Baylor a obtenu un solide coup de main de la part de Matthew Mayer (12 points) en sortie de banc et termine avec cinq joueurs à 10 points ou plus, dont Mitchell en double-double à 12 points et 11 passes et Butler à 17 points à 6/9 aux tirs dont 4/5 à 3-points (tous en pemière mi-temps).

Sans trembler, et logiquement au vu de sa très belle saison, Baylor jouera donc le titre national face aux invincibles Zags, l’affiche rêvée pour terminer cette March Madness en beauté !

Le programme du Final Four

Samedi 3 avril

(2) Houston – (1) Baylor (59-78)

(11) UCLA – (1) Gonzaga (90-93 ap)

Lundi 5 avril

(1) Baylor – (1) Gonzaga

