March Madness : UCLA renverse Alabama en prolongation

Après la qualification sans problème de Gonzaga face à Creighton en lever de rideau hier soir, Michigan et USC ont également fait respecter la logique. Seul UCLA a réussi à briser l’ordre établi en accrochant Alabama à son tableau de chasse déjà riche sur ce tournoi.

Cette nuit, ça repart de plus belle avec la première partie du Elite Eight et deux affiches très intéressantes, avec les Beavers d’Oregon State qui défient les Cougars de Houston d’abord puis un duel de haut de tableau entre Baylor, un des favoris au Final Four, face au Arkansas de Coach Musselman.

UCLA ne meurt jamais

Rescapé du tournoi, qualifié in extremis face à Michigan State lors du First Four, UCLA poursuit son chemin jusqu’au Elite Eight. Face à Alabama, les Bruins ont encore dû se battre jusqu’au bout, dans une autre prolongation arrachée d’un tir phénoménal d’Alex Reese.

Sans paniquer, et sans son meilleur joueur Johnny Juzang (13 points) sorti pour 5 fautes, UCLA a inscrit les 5 premiers points de la prolongation, puis un panier plus la faute de David Singleton (15 points) et les Bruins ne se sont plus retournés.

Malgré 20 points de Jahvon Quinerly en sortie de banc, et 16 points de John Petty Jr, Alabama se fait sortir du tournoi au terme d’un match fou, notamment coupable d’un 11/25 aux lancers, dont deux ratés de Herbert Jones à six secondes de la fin… De même, réputé pour sa qualité à 3-points, ‘Bama a terminé à 7/28 derrière l’arc.

Les cinq titulaires de UCLA terminent à 10 points ou plus, dont Jaime Jaquez Jr. à 17 points et 8 rebonds. C’est la première finale régionale pour les Bruins depuis 2008.

USC poursuit son run historique !

Après un bon départ des Ducks, USC a basculé sur une défense en zone, et les frangins Mobley ont fait le reste. Bien aidés par Isaiah White très efficace (22 points à 8/10 aux tirs dont 4/5 à 3-points), les Trojans ont fait le break à l’approche de la mi-temps, à +14 derrière un 17-2, et ils ont maîtrisé leur sujet en deuxième (82-66).

Avec 10 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 contres, Evan Mobley a encore régné sur la raquette, mais sans forcer le trait (4/6 aux tirs). Son frère, Isaiah, a lui contribué avec 13 points, 6 rebonds pour une attaque d’USC qui a carburé à plein régime avec 57% aux tirs dont 58% à 3-points. À l’inverse, meilleure équipe de sa conférence à 3-points, la troupe de Dana Altman a elle craqué à 5/21 dont 0/4 pour LJ Figueroa (qui termine à 2/12).

Eugene Omoruyi (28 points, 10 rebonds) et Chris Duarte (21 points, 6 passes, 3 interceptions) ont longtemps résisté, permettant même à Oregon de remporter la deuxième mi-temps (42-41) mais l’écart creusé en première s’est avéré insurmontable. USC rallie le Elite Eight pour la première fois en 60 ans !

Michigan pilonne à l’intérieur

On s’attendait à un gros duel entre Michigan et Florida State mais les Seminoles ont raté leur rendez-vous avec l’histoire hier soir. Sans adresse, sans inspiration et sans réponse face à la puissance intérieure des Wolverines, l’équipe de Coach Leonard Hamilton a subi toute la soirée, et s’incline logiquement (76-58).

Le duo de Michigan, Hunter Dickinson (14 points, 8 rebonds, 2 contres) et Franz Wagner (13 points, 10 rebonds, 5 passes) a effectivement pesé de tout son poids dans la peinture. Les Wolverines ont pour le coup dominé la bataille de l’intérieur avec 50 points, contre 28 pour Florida State. Plus fort encore, Michigan a inscrit 11 de ses 13 premiers paniers en 2e mi-temps, soit 30 points à mi-distance ou près du cercle.

Peinant pour inscrire 20 points en première mi-temps, les Seminoles terminent à 14 balles perdues (dont 10 en première mi-temps), inscrivant seulement 5 tirs à 3-points sur 20 tentatives (et pas la moindre sur les 24 premières minutes du match !). Pour ne rien arranger, leur meilleur scoreur MJ Walker s’est tordu la cheville en deuxième mi-temps, terminant à 10 points seulement. De même, le prospect Scottie Barnes (8 points à 4/11) n’était pas non plus dans un grand soir…

Les résultats complets du Sweet 16

Samedi 27 mars

(8) Loyola Chicago vs. (12) Oregon State (58-65)

(1) Baylor vs. (5) Villanova (62-51)

(3) Arkansas vs. (15) Oral Roberts (72-70)

(2) Houston vs. (11) Syracuse (62-46)

Dimanche 28 mars

(1) Gonzaga vs. (5) Creighton (83-65)

(1) Michigan vs. (4) Florida State (76-58)

(2) Alabama vs. (11) UCLA (78-88 ap)

(6) USC vs. (7) Oregon (82-68)

Le programme du Elite Eight

Lundi 29 mars

(12) Oregon State vs. (2) Houston

(3) Arkansas vs. (1) Baylor

Mardi 30 mars

(6) USC vs. (1) Gonzaga

(11) UCLA vs. (1) Michigan

Tous nos récaps « March Madness »

Le « First Four »

Le premier tour

La première journée du premier tour

La deuxième journée du premier tour

Le deuxième tour

La première journée du deuxième tour

La deuxième journée du deuxième tour

Le Sweet 16

La première journée du Sweet 16