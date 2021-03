March Madness : Arkansas met fin à la belle aventure d’Oral Roberts

Si cette première « March Madness » en deux ans avait laissé la place à de nombreuses surprises lors des premiers tours, on a assisté à un retour à la normale pour la première journée du Sweet Sixteen. La sensation Oral Roberts aura poussé Arkansas dans ses ultimes retranchements mais son conte de fées s’arrête là…

Tout comme celui de Cameron Krutwig et Loyola Chicago qui se cassent les dents face aux Beavers d’Oregon State. Baylor et Houston complètent le tableau, en attendant les résultats de cette nuit, avec Gonzaga et Michigan, les deux têtes de série encore en lice.

Arkansas s’en sort de justesse

Bien parti, sur un 15-7 porté par une adresse exceptionnelle à 3-points, Oral Roberts a longtemps mené face à Arkansas, passant même un 16-5 par la suite grâce à son duo Abmas – Obanor pour figurer à +11. À vrai dire, la petite fac de Tulsa menait encore de 12 points à 15 minutes de la fin du match, puis de 7 longueurs à 9 minutes…

Mais les Razorbacks sont irrémédiablement revenus à la charge, encore et encore avec leurs rebonds offensifs (18 au final dont 11 pour le seul Justin Smith) notamment, égalisant par l’intermédiaire de Davonte Davis à 6 minutes de la fin.

Max Abmas (25 points, 4 passes) et Jalen Tate (22 points) se sont ensuite livrés à un énorme duel, une véritable guerre des nerfs dans la fin de match. Mais c’est en fait Davis (16 points, 8 rebonds) qui fera la différence avec le tir de la gagne à mi-distance, servi par Tate.

Avec un dernier ballon et 3 secondes à jouer, Max Abmas aura la balle de match mais son 3-points après une course folle va rater sa cible. Arkansas s’impose sur le fil (72-70) et retourne au Elite Eight, 26 ans après l’équipe mythique de Coach Nolan Richardson… Ils y affronteront Baylor.

Baylor se réinvente pour s’imposer

Meilleure équipe du pays à 3-points, Baylor a certes terminé à 3/19 derrière l’arc face à Villanova, mais ça n’a pas empêché les Bears de passer l’obstacle et de se qualifier pour l’Elite Eight (62-51). Jared Butler (9 points à 4/14 aux tirs) et Macio Teague (5 points) n’ont pas pesé comme à leur habitude offensivement mais Baylor a su trouver les ressources nécessaires grâce à Davion Mitchell (14 points) et surtout Adam Flagler, héros du match à 16 points en sortie de banc.

En face, Jermaine Samuels (16 points) et Justin Moore (15 points) n’ont pas suffi pour ‘Nova qui a pourtant remporté la première mi-temps. Un 14-2 de Baylor, sans aucun tir à 3-points, a renversé la vapeur pour de bon. Les changements de défenses des Bears ont également mis le doute chez les Wildcats, coupables de 5 balles perdues sur 5 possessions consécutives, et auteurs d’un 0/9 à 3-points en deuxième mi-temps.

Dans le désert offensif des Wildcats en deuxième mi-temps (21 points marqués dont 11 dans les 10 dernières minutes), Caleb Daniels termine à 1/11 aux tirs pour 3 petits points tandis que Jeremiah Robinson-Earl finit à 8 points et 12 rebonds.

Oregon State éteint Loyola Chicago

Loyola Chicago et sa fan n°1, Sister Jean, ne verront pas le Elite Eight… Dans la bataille des Petits Poucets, ce sont les Beavers qui poursuivent leur chemin. Oregon State a certes dû batailler jusqu’au bout mais Ethan Thompson (22 points) et la défense des Beavers ont fait la différence en fin de compte (65-58).

Wayne Tinkle et ses hommes ont effectivement proposé une multitude de schémas défensifs différents, alternant la zone et l’individuelle, ce qui a perturbé les Ramblers qui ont déchanté aux tirs avec 33% au global et 22% (5/23) à 3-points. Cameron Krutwig (14 points) a encore fait des miracles avec ses mains en or mais Loyola a manqué de carburant offensif, à l’image de cette série de 11 possessions consécutives sans panier réussi en 2e mi-temps…

C’est la première apparition d’Oregon State au Elite Eight depuis 1982. Les Beavers auront une chance d’ajouter à leur légendaire épopée face à Houston, pour une place au Final Four.

Les Cougars de Houston dévorent Syracuse

La défense de Houston a mis le grappin sur Buddy Boeheim (12 points à 3/13 aux tirs) et Syracuse n’a pas réussi à trouver les solutions. Après un 17-5 initial des Cougars, les Orange ont répliqué d’un 10-0 mais Houston a fini la première mi-temps sur un 8-0 avant de prendre l’ascendant pour de bon au retour des vestiaires, s’imposant sans trembler dans une deuxième mi-temps en cavalier seul (62-46).

Quentin Grimes (14 points) et DeJon Jarreau (9 points, 8 rebonds, 8 passes) ont été les deux acteurs majeurs de la victoire de Houston, tandis que Justin Gorham (13 points, 10 rebonds) termine aussi en double-double. Pour ‘Cuse, Joseph Girard III (12 points) est le seul joueur à la dizaine ou plus, à part Boeheim.

Les Orange s’arrêtent donc aux portes de l’Elite Eight quand Houston l’atteint pour la première fois depuis la glorieuse équipe de 1984, celle de Drexler et Olajuwon !

Le programme du Sweet 16

Samedi 27 mars

(8) Loyola Chicago vs. (12) Oregon State (58-65)

(1) Baylor vs. (5) Villanova (62-51)

(3) Arkansas vs. (15) Oral Roberts (72-70)

(2) Houston vs. (11) Syracuse (62-46)

Dimanche 28 mars

(1) Gonzaga vs. (5) Creighton

(1) Michigan vs. (4) Florida State

(2) Alabama vs. (11) UCLA

(6) USC vs. (7) Oregon

