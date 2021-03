March Madness : une flopée d’upsets et un match annulé pour la deuxième journée

Après l’énorme « upset » d’Oral Roberts face à Ohio State la veille, la « March Madness » a vu ses favoris assurer, tant bien que mal, sur la première partie de la deuxième journée, avant qu’une série d’upsets ne fassent finalement tomber les derniers « brackets ». Il n’y en a déjà plus aucun de juste !

Les premiers favoris assurent

Tout avait pourtant bien commencé pour les favoris, avec Alabama qui s’est tout de même fait secouer par le Iona de Rick Pitino, mais qui avait trop de talent et trop de puissance pour les Gaels. Il a fallu attendre la moitié de la deuxième mi-temps, mais Alabama a finalement pris le large (68-55) pour ne plus se retourner.

Ce fut beaucoup plus simple pour Iowa et sa star, Luka Garza. Avec ses 24 points et 6 rebonds, à 4/5 de loin, l’intérieur a parfaitement lancé son équipe, qui a déroulé (86-74) face à Grand Canyon.

Kansas s’est par contre fait très peur face à Eastern Washington. Longtemps menés, les Jayhawks ont heureusement pu compter sur le retour aux affaires de David McCormack, qui revenait d’isolement après avoir contracté le Covid-19 et qui a fait énormément de bien à son équipe (93-85) avec 22 points et 9 rebonds en 25 minutes de jeu.

Creighton s’est également fait très peur face à UC Santa Barbara. Alors que Christian Bishop venait de redonner l’avantage aux Bluejays (63-62) à 16 secondes de la fin, Amadou Sow a eu le tir de la victoire au bout des doigts, sous le cercle. Mais le shoot du Malien ressort et Creighton peut respirer…

Georgetown n’a de son côté pas fait le poids face à la puissance offensive de Colorado, qui a réussi un festival à 3-points. Emmenés par le 5/7 de loin de D’Shawn Schwartz et le 5/5 de Jabari Walker, les Buffaloes ont torpillé les Hoyas de Pat Ewing avec un 16/25 de loin bien trop létal, malgré l’impact de Qudus Wahab (20 points, 12 rebonds) dans la raquette. L’écart était déjà fait (47-23) à la mi-temps et Colorado a pu dérouler jusqu’à la fin (96-73).

Le temps des « upsets »

Ce fut ensuite l’heure des surprises, avec Texas qui a mordu la poussière (53-52) face à Abilene Christian. Têtes de série n°3, les Longhorns n’ont jamais réussi à prendre la mesure de la « press » très agressive des Wildcats, perdant 22 ballons et s’embarquant dans une fin de match au couteau. Une faute au rebond offensif offre à Joe Pleasant les lancers de la victoire, qu’il convertit, et c’est le choc pour Shaka Smart et sa troupe.

Le choc aussi pour le champion en titre (puisqu’il n’y a pas eu de « March Madness » l’an passé), Virginia prenant la porte dès le premier tour face à Ohio (62-58). Ben Roderick a mis le 3-points qui fait mal, à une minute de la fin, et les Bobcats ont donc eu raison des Cavaliers, plombés par les quarantaines liées au Covid-19.

Et pour finir avec les « upsets » de cette folle série, même s’ils sont un peu moins tonitruants, le Maryland d’Eric Ayala (23 points, 5 rebonds) a ainsi fait tomber UConn (63-54) tandis que UCLA, porté par Johnny Juzang (27 points, 5 rebonds), s’est de son côté offert BYU (73-62).

Gozaga tranquille, Oregon sur tapis vert

Pour leur part, les Bulldogs de Gonzaga ont écrabouillé (98-55) les Spartans de Norfolk State. Joël Ayayi (15 points, 9 rebonds), Corey Kispert (23 points) et leurs camarades se sont bien amusés, alors que Jalen Suggs était lui maladroit (6 points à 2/8 au tir). Mais la différence de niveau était tellement énorme que ça n’a pas eu d’impact.

Oregon se qualifie pour le prochain tour sur tapis vert, les contaminations au Covid-19 s’étant tellement multipliés dans l’effectif de VCU ces derniers jours que la NCAA a écarté l’équipe du tournoi.

Les résultats complets de la deuxième journée :

Région « East »

(2) Alabama – (15) Iona (68-55)

(4) Florida State – (13) UNC Greensboro (64-54)

(5) Colorado – (12) Georgetown (96-73)

(8) LSU – (9) St. Bonaventure (76-61)

(1) Michigan – (16) Texas Southern (82-66)

(3) Texas – (14) Abilene Christian (52-53)

(7) UConn – (10) Maryland (54-63)

(6) BYU – (11) UCLA (62-73)

Région « West »

(2) Iowa – (15) Grand Canyon (86-74)

(3) Kansas – (9) Eastern Washington (93-84)

(5) Creighton – (12) UC Santa Barbara (63-62)

(6) USC – (11) Drake (72-56)

(4) Virginia – (13) Ohio (58-62)

(8) Oklahoma – (9) Missouri (72-68)

(1) Gonzaga – (16) Norfolk State (98-55)

(7) Oregon – (10) VCU (annulé)

Le programme de la journée

Région « Midwest »

(1) Illinois vs. (8) Loyola Chicago

(3) West Virginia vs. (11) Syracuse

(2) Houston vs. (10) Rutgers

(5) Villanova vs. (13) North Texas

Région « South »

(1) Baylor vs. (9) Wisconsin

(3) Arkansas vs. (6) Texas Tech

(7) Florida vs. (15) Oral Roberts

(4) Oklahoma State vs. (12) Oregon State