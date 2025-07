Sophie Cunningham agace les villes de Detroit et Cleveland

« Je ne sais pas à quel point les (joueuses) sont vraiment enthousiastes à l’idée d’aller à Detroit ou (Cleveland). » La petite phrase de Sophie Cunningham n'allait pas passer inaperçue. La joueuse du Fever s'exprimait au sujet de l'annonce, par la WNBA, de trois nouvelles franchises à Detroit, Cleveland et Philadelphie.

« La dernière fois que nous avons accueilli une équipe WNBA (les Detroit Shock), nous étions dans le Top 5 des affluences pendant cinq saisons consécutives, n°1 pendant trois saisons d’affilée, et nous avons établi un record d’affluence pour un seul match avec 22 076 spectateurs lors du Game 3 des Finales WNBA 2003 », a ainsi tenu à répondre la ville du Michigan sur X.

Outre ce match à l'affluence record, qui s'était joué au Palace of Auburn Hills, Detroit a précisé que « plus de 775 000 personnes étaient enthousiastes à l’idée de venir à Detroit pour la draft NFL 2024. Detroit est une ville de sport. Nous sommes certains que le retour de la WNBA suscitera le même engouement. »

La ville de Cleveland, qui verra son équipe féminine arriver en 2028, un an avant de Detroit (2029) et deux ans avant celle de Philadelphie (2030), s'est également adressée à la joueuse sur les réseaux sociaux.

Tristan Thompson et Donovan Mitchell réagissent

« Sophie, ta coéquipière n’a pas l’air de trouver que Cleveland soit si mal que ça ! Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour accueillir une équipe WNBA, et toute joueuse qui viendra ici ressentira la passion légendaire que les fans de sport de Cleveland portent à nos équipes ! », s'enthousiasme la ville en postant une vidéo de Caitlin Clark louant Cleveland lors du Final Four universitaire de 2024.

La municipalité de l'Ohio n'a pas été la seule à défendre son image. Un ancien de la maison des Cavs, Tristan Thompson, a mis l'accent sur le fait que « Cleveland est une ville de sport incroyable, avec des gens formidables, d’excellents restaurants, et c’est un super endroit pour les activités de plein air et dans la nature. Ça me surprend encore de voir des gens dire des choses comme ça. »

Cleveland in the summertime https://t.co/0SxAeH56XV — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) July 1, 2025

Donovan Mitchell, aussi, s'y est mis avec ce bref commentaire « Cleveland l'été » avec deux emojis de feu. Au-delà de cette seule phrase reprise, Sophie Cunningham estimait plus largement que les joueuses devraient davantage être écoutées en amont du lancement de nouvelles franchises.

« Où ont-elles envie de jouer ? Où vont-elles être enthousiastes à l’idée de jouer et attirer des fans ? Et je pense que Miami aurait été un excellent choix. Tout le monde aime la Floride. Nashville est une ville incroyable. Kansas City, une opportunité formidable. Il y a une énorme salle en centre-ville que personne n’utilise », suggérait la joueuse de 28 ans.

« Du coup, je ne suis pas vraiment sûre de ce qui a motivé cette décision. Mais, au final, il faut aussi veiller à ne pas développer la ligue trop rapidement. Je pense que c’est un autre point important : on ne veut pas non plus que certaines équipes dominent complètement pendant que d’autres sont à la traîne », prévenait enfin la coéquipière de Caitlin Clark.

On imagine que celle-ci sera très attendue les saisons à venir dans les villes respectives.