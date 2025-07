Damian Lillard pas mécontent d’être coupé par les Bucks ?

Ce fut la surprise de la deuxième journée de l'ouverture du marché : Damian Lillard a été coupé par les Bucks ! Une manœuvre effectuée pour se donner de la marge financière, afin de signer Myles Turner. Même si le meneur de jeu est gravement blessé (tendon d'Achille), c'est une décision forte pour un joueur tout de même neuf fois All-Star.

Si Giannis Antetokounmpo aurait été assez mécontent du choix des dirigeants de Milwaukee, Damian Lillard, lui, tenterait de voir les choses positivement.

The Athletic comme Marc Spears indiquent ainsi que l'ancien de Portland serait plutôt satisfait, même si on peut imaginer qu'il y a un peu de communication dans les propos rapportés. Car forfait pour plusieurs mois, le joueur (35 ans, le 15 juillet) se retrouve désormais coupé et nul doute que ce n'est pas le scénario qu'il imaginait il y a deux mois. Difficile donc d’accueillir cette situation avec un grand sourire.

Un All-Star sur le retour avec un salaire moindre ?

Néanmoins, Damian Lillard et son camp abordent ce virage en voyant le verre à moitié plein : il est désormais libre de signer où bon lui semble. Il a son destin en main, ce qui est toujours appréciable pour un joueur.

Et d'après nos confrères de The Athletic, plusieurs candidats au titre ont déjà passé des coups de téléphone pour contacter l'ancienne star des Blazers. Marc Spears précise même que parmi ces équipes, il y a les Warriors.

Reste à savoir si le joueur veut signer rapidement ou plutôt prendre son temps, afin de faire sa rééducation après sa rupture du tendon d'Achille lors des playoffs face aux Pacers, et revenir l'été prochain avec des ambitions et surtout la possibilité d'être une très bonne pioche en signant pour un contrat moindre. Puisque, rappelons-le, les Bucks vont lui payer, sur les cinq prochaines années, les 113 millions de dollars qu'il devait toucher jusqu'en 2027.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.