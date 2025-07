Deandre Ayton à nouveau dans le viseur des Pacers ?

Si la saison reprenait aujourd'hui, les Pacers seraient « contraints » de titulariser Tony Bradley au poste de pivot. Le départ de Myles Turner face les Bucks impose aux finalistes en titre de recruter un nouveau poste 5 d'envergure. Et selon The Stein Line, une piste les mène vers Deandre Ayton.

Ce dernier a été coupé il y a quelques jours par les Blazers, qui lui reprochaient ses « mauvaises habitudes » dans son investissement dans le jeu et autour. Un changement d'air, au sein d'une équipe « qui gagne » comme il le réclame, peut-il lui faire du bien ?

Ayton avait accepté une offre des Pacers en 2022…

Il faut se souvenir qu'en 2022, les Pacers s'étaient déjà montrés très intéressés par le pivot en lui proposant un beau contrat. Comme Deandre Ayton était « free agent » protégé à l'époque, les Suns avaient la possibilité d'égaler ou non l'offre des Pacers de 133 millions de dollars sur quatre ans. Ils s'étaient alignés dessus pour le conserver.

« Il me faut remercier les Pacers. Ils ont été agressifs dès le début et m'ont montré beaucoup d'affection. Nous nous sommes mis d'accord sur une offre maximale. Les Suns se sont alignés. Maintenant, je suis de retour à Phoenix en tant que joueur des Suns. Je suis heureux. Le processus est terminé. Je mets tout ça derrière moi et je me concentre sur la conquête d'un titre cette saison avec mes frères », avait réagi le pivot cette année-là.

Malheureusement pour lui, un an après cette prolongation, les Suns décideront de prendre une autre direction en le transférant dans l'Oregon. Alors que les Lakers seraient également sérieusement intéressés par son profil, le natif de Nassau devrait avoir du mal à retrouver ce niveau de salaire aujourd'hui.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30 56.6 18.8 66.7 3.1 7.0 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.