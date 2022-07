Deandre Ayton a une pensée pour les Pacers

Numéro 1 de la Draft 2018, Deandre Ayton était aussi le numéro 1 des « free agents protégés » cet été. Il y a encore un an, sa prolongation de contrat aux Suns semblait une formalité. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu… Un rôle individuel plus limité depuis l’arrivée de Chris Paul, des dirigeants qui ne veulent pas lui offrir le maximum sur cinq ans et jouent la montre, un Kevin Durant qui voudrait rejoindre Phoenix, et voilà comment il s’est retrouvé toujours sans contrat après dix jours de free agency.

Finalement, c’est Indiana qui a tout débloqué en lui proposant un contrat de 133 millions de dollars sur quatre ans. Du jamais vu pour une « offer sheet », et alors qu’on le voyait déjà rejoindre les Pacers, les Suns se sont immédiatement alignés sur l’offre afin de le conserver.

« C’est un privilège », a déclaré Deandre Ayton à ESPN. « Ce contrat a non seulement un impact générationnel pour ma famille, mais aussi pour notre travail avec la communauté de Phoenix et chez moi aux Bahamas. J’ai pris conscience qu’il s’agissait d’un business. J’étais donc surtout impatient de connaître l’issue pour pouvoir me concentrer, passer à autre chose et me remettre au travail. J’ai tout traité comme un business. Il suffit de rester professionnel, de tout aborder avec professionnalisme et de ne pas se projeter trop loin. »

« Je me concentre sur la conquête d’un titre cette saison avec mes frères »

Deandre Ayton sait que ses dirigeants ne voulaient pas lui proposer le plus gros contrat possible (179 millions de dollars sur cinq ans). Il sait aussi qu’il peut être transféré à partir du 15 janvier 2023.

Mais côté Phoenix, on assure qu’il n’a jamais été question de le laisser partir.

« Nous voulions que Deandre soit là » insiste le GM James Jones. « Il est vital pour ce que nous faisons, il est au cœur de tout ce que nous faisons. Et tout au long de ce processus, c’était la vérité. Nous voulions le garder ici, et dès qu’il était possible de parvenir à un accord, nous agirions. Attendre 24 heures, 48 heures (pour égaler l’offre des Pacers), ce n’était pas quelque chose d’envisageable car dès le départ, nous savions que c’était là où il voulait être et où nous voulions qu’il soit. (…) Si quelqu’un a le moindre doute sur le fait que nous le voulions, je pense que le fait de s’aligner le prouve. C’était urgent pour nous. C’était important. C’était critique pour nous. Donc, nous voulions juste nous assurer que nous gérions notre affaire rapidement. »

Pour Deandre Ayton, c’est donc un soulagement, et au passage, il remercie les Pacers.

« Le virage pris par la free agency a apporté beaucoup d’incertitude pendant tout le processus » reconnaît-il. « Il me faut donner beaucoup de respect aux Pacers. Ils ont été agressifs dès le début et m’ont montré beaucoup d’affection. Nous nous sommes mis d’accord sur une offre maximale. Les Suns se sont alignés. Maintenant, je suis de retour à Phoenix en tant que joueur des Suns. Je suis heureux. Le processus est terminé. Je mets tout ça derrière moi et je me concentre sur la conquête d’un titre cette saison avec mes frères. »