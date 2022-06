Kevin Durant demande son transfert !!!

Alors que Kyrie Irving a décidé d’aller au bout de son contrat avec les Nets, Kevin Durant a choisi de partir ! The Athletic annonce que l’ailier All-Star, arrivé en 2019, a demandé son transfert. Une décision dingue alors qu’il a prolongé pour 194 millions sur quatre ans !

Une décision qui était tout de même dans l’air du temps, et des franchises comme les Hawks ou le Heat étaient prêtes à se positionner lorsque le feuilleton Irving s’était compliqué. Depuis, Atlanta a choisi de miser sur Dejounte Murray, mais Miami pourrait dégainer une offre folle (Tyler Herro + Bam Adebayo ?) pour récupérer Durant.

On parle aussi des Suns dans un sign-and-trade avec Deandre Ayton et un joueur supplémentaire… On pense aussi à Portland puisque Damian Lillard avait publié un photo-montage de lui et Durant sous le maillot des Blazers…

Plus d’infos à venir