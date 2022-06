Damian Lillard rêve de Kevin Durant aux Blazers

Damian Lillard a de la chance, la NBA ne punit pas le « tampering » entre joueurs… Samedi, le meneur des Blazers a posté sur Instagram un photo-montage de lui et Kevin Durant sous le maillot des Blazers. Une image qui a mis le feu aux réseaux sociaux puisque Damian Lillard possède 9.5 millions d’abonnés, mais aussi parce que Jusuf Nurkic l’a ensuite partagée sur Twitter.

Damian Lillard l’a depuis effacée, mais le message est passé : il veut jouer aux côtés de Kevin Durant à Portland. Il avait déjà d’ailleurs fait le coup avec Carmelo Anthony il y a quelques années.

Cela peut paraître déloyal pour les fans et les dirigeants des Nets mais la NBA ne bronchera pas, et Damian Lillard savait très bien ce qu’il faisait en postant cette image. Le timing aussi n’est pas anodin. Cette semaine, on a appris que Kevin Durant surveillait de très près la situation contractuelle de Kyrie Irving, et qu’un éventuel départ de son ami et coéquipier pourrait l’inciter à partir également.

Il y a 15 ans, Portland avait préféré Greg Oden à Kevin Durant…

Sauf qu’on parle du meilleur attaquant de la NBA et de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, et qu’on voit mal Brooklyn se séparer de son leader. Celui autour duquel tout a été construit. Celui qu’ils ont grassement payé pendant un an pour qu’il soigne son tendon d’Achille.

A la limite, s’il devait y avoir un échange entre les Nets et les Blazers, ce serait plus logique que ce soit entre Damian Lillard et Kyrie Irving…

Rappelons que Kevin Durant a prolongé pour 195 millions de dollars avec les Nets, et qu’il lui reste encore trois ans de contrat. Il faudrait que les Blazers se séparent de trois ou quatre joueurs majeurs pour contenter Brooklyn, et selon The Oregonian, c’est peu probable.

Ironie de l’histoire, si le voeu de Damian Lillard était exaucé, Kevin Durant pourrait rejoindre l’équipe qui lui avait préféré Greg Oden le soir de la Draft. C’était il y a 15 ans !