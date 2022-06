Kyrie Irving et… Kevin Durant sur le départ des Nets !?

Et si la situation de Kyrie Irving poussait aussi Kevin Durant à partir ? C’est la grande crainte des Nets, détaillée par ESPN, qui décrit les options du meneur de jeu et de Brooklyn, et The Athletic confirme que l’ailier All-Star surveille de près la situation de son équipe, et qu’il pourrait lui aussi faire ses valises en fonction de l’évolution.

Aux Nets, on souhaite que Kyrie Irving s’engage pour un contrat de courte durée, mais les discussions seraient si compliquées que le basketteur envisage désormais un transfert vers d’autres équipes. Selon ESPN, il pense ainsi aux Lakers, aux Clippers, aux Knicks, au Heat, aux Mavs et… aux Sixers !

Pour les Lakers, il y a la solution Russell Westbrook. Aux Clippers, il y a quelques « packages intéressants » autour de Reggie Jackson. À New York, il y a des choix de Draft, Evan Fournier et Alec Burks.

Brooklyn obligé de prolonger Kyrie Irving pour garder Kevin Durant ?

Miami a beaucoup d’éléments, et notamment Kyle Lowry s’il le faut. À Dallas, il y a la possibilité d’envoyer Jalen Brunson, free agent. Enfin, et c’est la grosse surprise, il y aurait les Sixers qui ont déjà récupéré James Harden la saison passée. Et cette option paraît extrêmement improbable…

Surtout, il s’agit de la liste de Kyrie Irving, et ce n’est vraiment pas sûr que les équipes auxquelles il pense soient toutes intéressées par ses services. En tout cas, aucune d’entre elle ne peut le signer directement, s’il fait une croix sur sa « player option » à 37 millions de dollars, et il faudrait donc négocier un « sign-and-trade » ou un échange s’il choisit plutôt d’activer sa « player option » et de forcer son départ dans la foulée.

Quant à Kevin Durant, il va entamer son nouveau contrat avec les Nets de 194 millions de dollars sur quatre ans, et ce serait tout aussi improbable qu’il fasse ses valises.

D’ailleurs, ces révélations ressemblent surtout à un énorme coup de pression de Kyrie Irving dans les négociations avec ses dirigeants. Ces derniers, échaudés par ses absences, veulent des garanties sur son implication, et ne souhaiteraient pas lui proposer un contrat trop long. Le meneur et son camp semblent donc utiliser toutes leurs cartes pour leur forcer la main afin d’obtenir un bail plus long. Et la plus grosse carte s’appelle Kevin Durant.