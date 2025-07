Blessure ou pas, les Bucks voulaient transférer Damian Lillard

Comme aux Celtics et aux Pacers avec Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, la rupture du tendon d'Achille de Damian Lillard a modifié les plans des Bucks, à court et moyen terme.

À Boston, on a ainsi choisi de dégraisser l'effectif, pour éviter de faire exploser les dépenses lors d'une saison où les chances de titre sont quasi nulles. À Indianapolis, on a aussi adapté la stratégie financière, en choisissant de ne pas casser sa tirelire pour retenir Myles Turner avec une prochaine saison sans doute de transition.

À Milwaukee, la blessure du meneur All-Star a toutefois moins profondément modifié la stratégie de l'équipe car comme l'indique le Journal Sentinel, les Bucks voulaient transférer Damian Lillard cet été.

Devenu intransférable

Après deux saisons avec l'ancien joueur des Blazers dans leurs rangs, les dirigeants en étaient ainsi venus à la conclusion que le groupe devait être rajeuni, et que la défense extérieure devait être renforcée.

Sauf parcours inespéré en playoffs, Damian Lillard et ses 113 millions de dollars sur les deux prochaines années auraient donc été transférés cet été, dans l'espoir de mieux équilibrer l'équipe autour de Giannis Antetokounmpo et de convaincre ce dernier de rester dans son club de toujours, pour y gagner un deuxième titre.

La blessure de Damian Lillard a surtout modifié les choses… parce qu'elle a rendu le meneur de jeu intransférable, personne ne souhaitant récupérer un joueur avec un tel contrat, alors qu'il devra sans doute faire une croix sur la prochaine saison. Poussant finalement les Bucks à employer l'arme atomique de la « stretch provision ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.