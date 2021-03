March Madness | La Pac-12 passe en force !

Toujours invincible cette saison, Gonzaga n’a pas tremblé face à Oklahoma, mais c’est surtout la conférence de la Pac-12 qui ressort grand vainqueur de ce deuxième tour, avec USC qui a mis une fessée à Kansas, Oregon qui a facilement maitrisé Iowa et UCLA qui passe aussi le cap, face à Abilene Christian.

C’est bien simple, à part Colorado qui a dû s’incliner face à Florida State, la Pac-12 a placé quatre de ses cinq équipes au Sweet 16. Pas mal du tout…

USC écrabouille Kansas

Comme le dira le coach de Kansas, Bill Self, après coup : « C’est un de nos pires matchs et en face, je suis sûr qu’Andy [Enfield] confirmerait que c’est un de leurs meilleurs matchs. C’était une bien mauvaise combinaison pour nous ». Le résultat n’est donc pas surprenant au final avec la large victoire des Trojans (85-51) derrière une énorme performance des frères Mobley, avec Isaiah à 17 points et Evan en double-double à 10 points et 13 rebonds.

USC a bénéficié d’une attaque très équilibrée, avec cinq joueurs à 10 points ou plus, alors que Kansas a eu le seul Marcus Garrett à 15 points. Fait rarissime, les Trojans ont même été plus adroits à 3-points (11/18 pour 61%) qu’aux lancers-francs (10/17 pour 59%).

Kansas n’avait jamais perdu de plus de 16 points au tournoi final, c’est malheureusement chose faite désormais…

Oregon brise le rêve de Luka Garza

Après la qualification des Beavers, le rival de l’Etat, la pression était sur les Ducks d’Oregon pour faire au moins aussi bien. Dispensé de premier tour face à VCU, Oregon n’a pas eu besoin d’échauffement face au Iowa de Luka Garza. Les Ducks ont dominé leur sujet de bout en bout derrière une belle adresse à 3-points symbolisée par LJ Figueroa (21 points, 7 rebonds dont 5/9 à 3-points).

Chris Duarte (23 points, 7 passes) et Will Richardson (19 points, 7 passes) ont également apporté leur écot pour contrer la belle fiche de Luka Garza, à 36 points et 9 rebonds. L’intérieur star des Hawkeyes a certes beaucoup scoré mais il n’a pas pu peser sur le sort du match, en manquant clairement de soutien, à part Joe Wieskamp (17 points, 6 rebonds, 5 passes). Au prochain tour, les Ducks affronteront pour le coup un rival de conférence pour une grosse affiche face à USC…

UCLA : du « First Four » au « Sweet Sixteen »

Vainqueur à l’arraché de son match de « play-in » face à Michigan State, renversant les Spartans en prolongation, UCLA poursuit depuis son petit bonhomme de chemin. Les Bruins sont effectivement passés du « First Four » au « Sweet Sixteen » sans trop d’encombre, devenant la cinquième équipe à réaliser cet exploit.

Face au Petit Poucet d’Abilene Christian, UCLA a fait la différence en première mi-temps, avec un 18-0 alors que les Wildcats ont passé quasiment 9 minutes sans le moindre panier… Forts d’un 14-1 au retour des vestiaires, les Bruins ont fini le match tout en contrôle. Tombeur de Texas, ACU n’a cette fois pas réussi à retrouver sa magie (4/19 à 3-points) face à une équipe californienne bien en place, menée par Johnny Juzang (17 points) et Cody Riley (12 points, 12 rebonds).

Alabama et Michigan sans souci

Des neuf équipes de la conférence Big Ten qui sont arrivées à Indianapolis, Michigan est désormais la seule encore debout ! Les Wolverines de Juwan Howard ont lentement mais sûrement eu raison de LSU grâce à 21 points chacun d’Eli Brooks et Chaundee Brown. Le banc de Michigan a fait la différence avec 26 points, contre 2 seulement pour celui des Tigers…

À la faveur d’un 14-1 en milieu de deuxième mi-temps, Michigan a creusé l’écart, puis Franz Wagner (15 points, 7 rebonds) et Hunter Dickinson (12 points, 11 rebonds) ont ensuite verrouillé l’accès à la peinture. Pour LSU, Cameron Thomas (30 points) et Javonte Smart (27 points, 9 rebonds, 6 passes) ont été trop esseulés pour tenir le rythme.

Face à Maryland, Alabama n’a pas eu à forcer son talent. Sa star, Herbert Jones, élu meilleur joueur et meilleur défenseur de la SEC, n’a pas tellement eu besoin de s’employer, à 6 points et 6 rebonds, car les Crimson Tide ont pleinement justifié leur réputation de meilleure équipe du pays à 3-points.

Alabama a encore sorti l’artillerie lourde avec un très bon 16/33 derrière l’arc, dont 5/8 pour le seul Jaden Shackelford (21 points). Au contact à la pause, Maryland a lâché pour de bon sur un 19-4 de ‘Bama au retour des vestiaires. Les Crimson Tide ont dominé aux rebonds (40 à 19) et leur banc a également été bien supérieur à celui des Terrapins (39 à 9).

Florida State accélère en deuxième mi-temps

Bien tenus à la pause, dans un match ultra défensif (24-20), Florida State a pris le meilleur sur Colorado en deuxième mi-temps. L’arrière junior, Anthony Polite, a réussi le meilleur match de sa carrière au meilleur des moments avec 22 points, 5 rebonds, 4 passes et 4 interceptions.

À 36% aux tirs, dont 24% à 3-points, les Buffaloes ont été étouffés par la défense de Florida State. Sans célébration particulière ni jubilation excessive, les Seminoles s’invitent ainsi au Sweet 16 pour la première fois depuis 1969. Ils y retrouveront Michigan pour une revanche du Elite Eight de 2018…

La fin du conte de fée pour Ohio

Jason Preston et Ohio étaient une des belles histoires de ce début de tournoi. Face à Creighton, les Bobcats se sont brisés les dents, avec Preston qui termine à 4 points (à 1/10 aux tirs) mais 9 rebonds et 7 passes tout de même.

Contrairement à leur premier tour délicat, les Bluejays ont de leur côté joué leur jeu avec sérénité, prenant 21 points d’avance en début de deuxième mi-temps pour ne plus jamais être inquiétés. Pour Creighton, c’est un retour au Sweet Sixteen, 47 ans après leur dernière apparition…

Les résultats de la journée

Région « West »

(2) Iowa vs. (7) Oregon (80-95)

(1) Gonzaga vs. (8) Oklahoma (87-71)

(5) Creighton vs. (13) Ohio (72-58)

(3) Kansas vs. (6) USC (85-51)

Région « East »

(11) UCLA vs. (14) Abilene Christian (67-47)

(1) Michigan vs. (8) LSU (86-78)

(4) Florida State vs. (5) Colorado (71-53)

(2) Alabama vs. (10) Maryland (96-77)

Le programme du Sweet 16

Samedi 27 mars

(8) Loyola Chicago vs. (12) Oregon State

(1) Baylor vs. (5) Villanova

(3) Arkansas vs. (15) Oral Roberts

(2) Houston vs. (11) Syracuse

Dimanche 28 mars

(1) Gonzaga vs. (5) Creighton

(1) Michigan vs. (4) Florida State

(2) Alabama vs. (11) UCLA

(6) USC vs. (7) Oregon

