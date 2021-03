March Madness : Oral Roberts poursuit sa belle histoire

Hier soir, Loyola Chicago avait frappé un grand coup en faisant chuter Illinois, favoris d’un grand nombre de spécialistes. Mais cette « March Madness » nous a réservé d’autres surprises cette nuit avec la petite fac d’Oklahoma, Oral Roberts, qui a renversé Florida après avoir dégagé Ohio State au premier tour.

Les Cowboys d’Oklahoma State et leur pépite, Cade Cunningham, ont eux aussi déjà fait leurs valises après la victoire d’Oregon State qui ne perd plus depuis son titre au tournoi de la Pac-12. Syracuse et sa paire de Boeheim, père et fils, figurent également dans la liste des surprises de ce deuxième tour ébouriffant.

Oral Roberts pour le conte de fée ?

Kevin Obanor s’est fait contrer plus d’une fois par les intérieurs plus costauds et plus athlétiques de Florida, Collin Castleton et Anthony Duruji, mais l’intérieur cubique d’Oral Roberts a bel et bien eu le dernier mot avec ses 28 points et 11 rebonds. Avec Max Abmas (26 points, 7 passes) qui n’a jamais rien lâché non plus, Oral Roberts accroche donc un nouveau trophée à son tableau de chasse : après Ohio State, Florida (81-78).

Les Gators ont pourtant mené pendant quasiment tout le match, toujours de 11 points sous les 10 minutes à jouer. Mais Oral Roberts a fini fort, sur un 25-11 pour renverser des Gators qui n’ont inscrit que trois paniers seulement sur les 9 dernières minutes, à l’image de Tre Mann (19 points, 7 rebonds, 4 passes), meilleur scoreur de Florida muet en fin de match… La petite fac de Tulsa, en Oklahoma, s’invite donc au « Sweet 16 » où elle affrontera Arkansas (qui les avait battus en décembre dernier).

Cade Cunningham et Oklahoma State tombent au deuxième tour

Déjà bien tenu au premier tour face à Liberty, avec 15 points à 3/14 aux tirs, Cade Cunningham a de nouveau subi un traitement de choc face à Oregon State au deuxième tour, plusieurs fois contré sur son tir en suspension…

La star d’Oklahoma State (24 points, 4 rebonds, 3 passes mais 6/20 aux tirs) a certes été à l’initiative d’un retour à 3 points seulement en fin de match, avec une interception suivie d’un 3-points notamment, mais les Beavers ont tenu bon jusqu’au bout (80-70), profitant à plein de leur domination à l’intérieur (52-32 aux rebonds par exemple).

Il faut dire qu’Oklahoma State a dû courir après le score quasiment depuis le début, après un 22-5 des Beavers. Ancien des Cowboys passé dans l’Oregon, Maurice Calloo a été très bon avec 15 points en sortie de banc mais l’homme du match pour Oregon State, c’est Ethan Thompson avec 26 points et 7 rebonds, dont un très bon 15/16 aux lancers. La belle histoire se poursuit pour les Beavers, clairement pas attendus à pareille fête…

Et revoilà Syracuse !

À 3 petits points à la pause, Buddy « Buckets » Boeheim était déçu, remonté contre lui-même. Mais le fiston du légendaire coach de Syracuse, Jim Boeheim, a remis les pendules à l’heure, et réglé la mire, au retour des vestiaires. Avec 23 de ses 25 points en deuxième mi-temps (à 6/13 à 3-points au final), Boeheim fils a aidé Boeheim père a rallier le « Sweet 16 » à la surprise générale, y compris du paternel (75-72).

West Virginia n’a effectivement pas démérité avec son propre lance-flammes, Sean McNeil (23 points dont 7/13 à 3-points), qui a longtemps ramené les Mountaineers. Mais ces derniers ont commis trop d’erreurs, avec 14 balles perdues dont un dernier marcher très coûteux dans le « money time ». À 37% aux tirs, la troupe de Coach Huggins a bien galéré face à la zone de ‘Cuse qui aime définitivement son rôle de « underdog », comme en 2016 et en 2018…

Baylor, Houston, Villanova et Arkansas passent le cap

Parmi les têtes de série, Baylor a disposé de Wisconsin sans trembler (76-63). Derrière un très bon Davion Mitchell (16 points, 8 passes), les Bears ont retrouvé un peu du mordant défensif qui ont fait leur force toute la saison durant.

Le duo arrière des Badgers, Brad Davison (3/11) et D’Mitrik Trice (5/17), a été mis sous l’éteignoir et Wisconsin n’a pas trouvé les solutions à temps. Jared Butler (16 points) et Matthew Mayer (17 points) ont bien complété l’effort offensif de Baylor qui passe le cap du premier weekend pour la première fois depuis 2017.

Pour Houston, ce fut bien plus compliqué mais les Cougars seront eux-aussi au rendez-vous du « Sweet 16 » après s’être débarrassés, non sans mal, de Rutgers (63-60). Dans un match fermé à double tour, Houston est repassé devant dans les dernières secondes, sur une claquette de Tramon Mark qui obtient la faute supplémentaire.

Quentin Grimes (22 points, 9 rebonds) et DeJon Jarreau (17 points) ont bien alimenté l’attaque texane pour contrecarrer les efforts de Geo Baker (14 points) pour Rutgers qui a manqué l’égalisation de peu par l’intermédiaire de Ron Harper Jr…

Comme Houston, Arkansas était favori mais les Razorbacks ont dû s’employer jusqu’au bout pour vaincre Texas Tech (68-66). Les Red Raiders ont effectivement eu la balle de l’égalisation (ou de la gagne) dans les dernières secondes après un lancer raté par JD Notae mais Kyler Edwards a raté un layup contesté par Justin Smith. La troupe d’Eric Musselman s’en sort donc assez miraculeusement, pour rallier le « Sweet 16 » pour la première fois depuis 1996.

Face aux « Mean Green » de North Texas qui avait créé la surprise au premier tour en battant Purdue, Villanova n’a pas fait dans le détail, menant de 20 points à la pause et s’imposant assez largement au final (84-61). À 15/30 à 3-points et avec quatre de ses cinq titulaires à 10 points ou plus, les Wildcats se sont imposés avec autorité derrière 18 points, 6 rebonds et 6 passes de Jeremiah Robinson-Earl notamment.

Les résultats complets de la journée

Région « Midwest »

(1) Illinois vs. (8) Loyola Chicago (58-71)

(3) West Virginia vs. (11) Syracuse (72-75)

(2) Houston vs. (10) Rutgers (63-60)

(5) Villanova vs. (13) North Texas (84-61)

Région « South »

(1) Baylor vs. (9) Wisconsin (76-63)

(3) Arkansas vs. (6) Texas Tech (68-66)

(7) Florida vs. (15) Oral Roberts (78-81)

(4) Oklahoma State vs. (12) Oregon State (70-80)

Le programme de la journée

Région « West »

(2) Iowa vs. (7) Oregon

(1) Gonzaga vs. (8) Oklahoma

(5) Creighton vs. (13) Ohio

(3) Kansas vs. (6) USC

Région « East »

(11) UCLA vs. (14) Abilene Christian

(1) Michigan vs. (8) LSU

(4) Florida State vs. (5) Colorado

(2) Alabama vs. (10) Maryland