March Madness : Loyola-Chicago sort Illinois !

La « folie de mars » a frappé plusieurs fois depuis vendredi, et elle vient de frapper même très fort puisque Illinois, tête de série numéro 1 du tableau « Midwest », prend déjà la porte ! Les coéquipiers de Kofi Cockburn (21 points) subissent la loi de Loyola-Chicago, sous les yeux de sa mascotte et première supportrice, Soeur Jean Dolores Schmidt, âgée de 101 ans, et autorisée à rejoindre Indianapolis après avoir été vaccinée contre le Covid !

Invités surprises du Final Four en 2018, les Ramblers s’imposent 71-58 et ils défieront Oklahoma State ou Oregon State au prochain tour.

Du côté d’Illinois, la star Ayo Dosunmu n’est jamais parvenu à se défaire de la défense de Lucas Williamson et Keith Clemons, et il termine avec 9 points à 4 sur 10 aux tirs. À Loyola-Chicago, le fidèle Cameron Krutwig, déjà présent lors de l’aventure de 2018, a dominé les débats avec 19 points, 12 rebonds, 5 passes et 4 interceptions !