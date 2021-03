March Madness : UCLA réussit le hold-up contre Michigan State

C’était l’apéritif hier soir avec le « First Four », à savoir quatre matchs pour désigner les quatre derniers participants au tournoi final. C’est en quelque sorte le « play in » que veut mettre en place la NBA cette saison.

À ce petit jeu, c’est UCLA qui sort grand vainqueur en abattant Michigan State dans une affiche qui a tenu ses promesses en termes de suspense, à défaut du niveau de jeu. Du suspense, il y en a eu également dans les trois autres rencontres au programme, notamment entre Drake et Wichita State, et puis entre Appalachian State et Norfolk State.

Le plat de résistance arrive dès cet après-midi avec le premier tour et les entrées en lice des grosses écuries telles que Baylor (face à Hartford), Illinois (face à Drexel), Oklahoma State et Cade Cunningham (face à Liberty), et des affiches à ne pas manquer comme North Carolina – Wisconsin (un 8e contre un 9e) et le Tennessee de Yves Pons qui aura déjà fort à faire face à Oregon State, frais champion de la Pac-12.

UCLA renverse Michigan State en prolongation

Bien mal embarqués en première mi-temps avec un débours de 14 points, les Bruins ont réussi à retrouver leur basket au retour des vestiaires pour réussir le plus gros comeback de leur saison… au meilleur moment ! Michigan State a pris la foudre avec un 53-36 après la mi-temps, dont un 14-3 sur les 6 dernières minutes du match, plus la prolongation (86-80).

Avec 27 points, Jaime Jaquez Jr. est devenu le troisième joueur de l’histoire d’UCLA à atteindre la barre symbolique des 25 points pour ses débuts dans le tournoi final après deux légendes locales, Lew Alcindor et Reggie Miller. Johnny Juzang (23 points) a également été décisif dans la prolongation alors qu’Aaron Henry (16 points, 7 passes, 5 rebonds) et les Spartans ont coulé à pic…

Pour Tom Izzo, c’est la première fois que son Michigan State ne sera pas dans le tableau final depuis 1997.

Drake sur le fil

Ça faisait 50 ans que Drake n’avait pas remporté le moindre match dans le tournoi final, c’est désormais chose faite ! Face à Wichita State, rien n’a été facile pour les Bulldogs mais la victoire a été au bout, aussi belle que ce gros dunk de Joseph Yesufu (53-52).

Malgré 22 points de Morris Udeze pour les Shockers, Wichita State a manqué de carburant pour tenir la distance, laissant beaucoup de points en route avec 3/18 à 3-points et un encore plus regrettable 11/22 aux lancers (dont 6/11 pour le seul Udeze). En face, Joseph Yesufu a non seulement fait parler la poudre sur son dunk mais il a tout simplement marqué 21 des 53 points de son équipe, soit 40%, un record dans l’histoire de Drake.

Le retour trop court d’Appalachian State

Largué à -19 en première mi-temps, notamment à cause d’un très mauvais 0/18 à 3-points, Appalachian State a réussi à revenir et même prendre l’avantage au score en deuxième mi-temps face à Norfolk State, après un 16-0 notamment. Mais la maladresse chronique des Mountaineers au-delà de la peinture (6/42) dont ce 6/36 à 3-points a eu raison de tous leurs efforts, finalement battus d’un tout petit point (54-53).

Devante Carter n’a pas tremblé pour inscrire les deux lancers de la gagne pour Norfolk State. Michael Almonacy et Justin Forrest auront bien chacun leur chance pour App State mais leurs tirs au buzzer ne trouveront pas la cible… Le véritable héros du match se nomme cependant Jalen Hawkins avec 24 des 54 points de son équipe, en sortie de banc qui plus est, et à un très bon 8/13 aux tirs dont 4/5 à 3-points.

Texas Southern ouvre le bal

En lever de rideau, pour le premier match de « March Madness » en deux ans, Texas Southern a maîtrisé les Mountaineers de Mount St Mary’s grâce à une deuxième mi-temps autoritaire (40-22). John Walker III (19 points, 9 rebonds) a été le meilleur joueur d’un match verrouillé à double tour, dominée par les défenses et les tirs manqués. Pour Mount St Mary’s, Damian Chong Qui termine à 14 points, mais en autant de tirs tentés…

Les résultats complets du « First Four » :

Texas Southern – Mount St. Mary’s (60-52)

Drake – Wichita State (53-52)

Appalachian State – Norfolk State (53-54)

UCLA – Michigan State (86-80 ap)

Le programme de la première journée :

Région « South »

(7) Florida – (10) Virginia Tech

(3) Arkansas – (14) Colgate

(6) Texas Tech – (11) Utah State

(2) Ohio State – (15) Oral Roberts

(1) Baylor – (16) Hartford

(8) North Carolina – (9) Wisconsin

(4) Purdue – (13) North Texas

(5) Villanova – (12) Winthrop

Région « Midwest »

(1) Illinois – (16) Drexel

(8) Loyola Chicago – (9) Georgia Tech

(5) Tennessee – (12) Oregon State

(4) Oklahoma State – (13) Liberty

(2) Houston – (15) Cleveland State

(7) Clemson – (10) Rutgers

(6) San Diego State – (11) Syracuse

(3) West Virginia – (14) Morehead State

