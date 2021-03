March Madness : le rouleau compresseur Gonzaga trace sa route

+59. C’est le différentiel de points de Gonzaga après seulement deux matches, et lundi soir, les Zags n’ont pas tremblé pour s’imposer 87-71 face à Oklahoma. Favoris pour le titre, les hommes de Mark Few ont fait le break à la fin de la première mi-temps en signant un 18-6 pour mener 46-34 à la pause.

En vedette, Drew Timme avec son look à la « Semi-Pro » avec bandeau et moustache. Un look « old school » mais des mains en or pour trouver Jalen Suggs à 3-points ou enrhumer son défenseur avec un move à la Kevin McHale.

Après la pause, la domination de Gonzaga se confirme avec un écart qui grimpe à 19 points grâce à Andrew Nembhard et Anton Watson (66-47). Mais les Sooners s’accrochent et à moins de trois minutes de la fin, il n’y a finalement plus que neuf points d’écart (77-68). À coup de lancers, Drew Timme redonne de l’air aux Zags, et la dernière minute est marquée par la vilaine faute de Elijah Harkless sur Jalen Suggs.

Les coéquipiers de Joël Ayayi (12 points, 8 rebonds) retiennent leur coéquipier qui veut régler ses comptes, et heureusement, les esprits se calment rapidement. Le temps pour Corey Kispert de finir le boulot aux lancers pour une victoire de 16 points. C’est la 25e fois de la saison que Gonzaga s’impose de 10 points et plus, et Drew Timme réalise son meilleur match en carrière avec 30 points et 13 rebonds.

Au prochain tour, ce sera Creighton ou Ohio pour une place dans l’Elite 8.