March Madness : le récap complet de la première journée

Les régions South et Midwest étaient les premières à se lancer hier et il y a déjà eu des « upsets », trois dans chaque région en fait, dont la plus grande reste la victoire d’Oral Roberts face à Ohio State. Mais il y a également eu le revers inattendu de Purdue face à North Texas, ou dans une moindre mesure, de Tennessee face à Oregon State.

C’est la mauvaise nouvelle du jour car cela signifie fort probablement la fin de carrière universitaire de Yves Pons, sur un tout petit match à 4 points et 2 rebonds. Pour les tête de série, Illinois, Baylor voire Houston, Arkansas, West Virginia et Villanova, ça passe avec plus ou moins d’autorité…

Illinois et Baylor sans souci

À l’image de cette passe entre les jambes du défenseur de Andre Curbelo (8 points, 5 passes) pour le gros dunk de Kofi Cockburn (18 points, 5 rebonds), Illinois s’est qualifié sans problème face à Drexel (78-49). Sans forcer, Ayo Dosunmu (17 points, 11 rebonds, 6 passes) s’est même permis d’inscrire son premier panier à 6 minutes de la pause.

Les Fighting Illini ont bouclé la première mi-temps sur un cinglant 32-13 et ont rapidement pris 20 points d’avance en deuxième mi-temps, pour ne plus jamais être mis en danger. James Butler (10 points, 10 rebonds) et Xavier Bell (12 points) sont les seuls joueurs de Drexel à la dizaine. Au prochain tour, Illinois affrontera un rival, Loyola Chicago, contre qui ils ont un bilan de 12 victoires et 3 défaites dans leur histoire.

Pour Baylor, ce fut un tout petit peu plus compliqué face à Hartford, qui aura résisté plus longtemps, mais les Bears ont finalement fait parler leur puissance, et leur défense en forçant notamment 24 balles perdues (79-55).

MaCio Teague (22 points) et Davion Mitchell (12 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions) ont porté l’attaque de Baylor tandis que Jared Butler a un peu déchiré en adresse avec 5/16 aux tirs dont 1/8 à 3-points mais 13 points, 9 passes et 5 interceptions au final. Pour Hartford, Austin Williams (19 points, 7 rebonds, 4 balles perdues) et Traci Carter (11 points, 9 rebonds, 6 passes, 7 balles perdues) ont été bien trop esseulés…

Purdue piégé par North Texas

Tout comme Ohio State renversé par Oral Roberts, Purdue ne passera pas le premier tour, éliminé par North Texas, la « Mean Green » Machine s’imposant en prolongation derrière les exploits de Thomas Bell (16 points) et Javion Hamlet (24 points, 12 rebonds). C’est la première victoire de la petite fac texane dans le tournoi final !

Pourtant, quand, à 3 minutes de la fin, Trevion Williams (14 points, 13 rebonds) vient écraser un gros dunk (plus la faute) après l’interception, et que Jaden Ivey (26 points à 10/24 aux tirs) lui emboîte le pas pour un layup acrobatique, plus la faute aussi, on pensait que Purdue était enfin lancé… mais North Texas a trouvé les solutions avec quatre joueurs de son cinq majeur à 10 points ou plus et un 17-8 rédhibitoire en prolongation.

Oklahoma State s’impose sans un grand Cunningham

Déclarant avant le début du tournoi qu’il s’inspirait de Carmelo Anthony et de son épopée victorieuse avec Syracuse en 2003, Cade Cunningham a pour le coup connu un démarrage plutôt compliqué pour ses débuts dans le tournoi final. Après avoir raté ses cinq premiers tirs, il a finalement réussi à faire basculer le match dans les dernières minutes en scorant 9 points de suite pour terminer à 15 points, plus 5 rebonds, à 3/14 aux tirs.

Son coéquipier Avery Anderson (21 points, 7 rebonds, 4 interceptions) a assuré la marque pour les Cowboys qui ont fait la différence en 2e mi-temps, tenant Liberty à 36% aux tirs. Elijah Cuffee (16 points, 4 passes) a d’ailleurs été le rare joueur des Flames à shooter efficacement, quand McGhee (4/13), Preston (4/11) et Parker (3/10) ont dévissé.

North Carolina, un petit tour et puis s’en va

Le coach des Tar Heels, Roy Williams (en place depuis 2003) n’avait jamais perdu au premier tour du tournoi NCAA. Mais comme Duke ou Kentucky, même pas qualifiés, North Carolina fait partie de ces facs prestigieuses qui ont connu une saison des plus compliquées et la série de Roy Williams a pris fin face à Wisconsin (85-62).

Malgré les efforts d’Armando Bacot (15 points), UNC n’a jamais été capable de tenir le rythme des Badgers et d’un Brad Davison en feu : 29 points à 10/15 aux tirs dont 5/7 à 3-points. Dmitrik Trice (21 points) a également été essentiel pour les Badgers qui ont fait parler leur expérience et leur dureté, tenant North Carolina à 38% aux tirs.

Yves Pons et Tennessee déjà hors jeu…

Inconstante à souhait, surtout sur cette deuxième partie de saison, l’attaque de Tennessee a été aux abonnés absent hier face à Oregon State. À l’image de Yves Pons (4 points, 2 rebonds), les Vols n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter les Beavers, lancés pleine balle depuis leur titre de la Pac-12 (70-56).

Terminant à 5/26 à 3-points et à 33% aux tirs au global, Tennessee n’a jamais trouvé de rythme en attaque, avec trop de dribbles et de tirs casse-croûte. Keon Johnson (14 points, 6 rebonds) termine meilleur marqueur des Vols mais c’est une fin de saison bien décevante pour Tennessee, certes privé de John Fulkerson.

À l’inverse, derrière un Roman Silva parfait à 16 points à 8/8 et un Ethan Thompson (13 points, 10 rebonds, 6 passes) au four et au moulin, Oregon State poursuit son destin à la Cendrillon. Après avoir été snobé par tous les experts, qui les voyaient bons derniers, les Beavers affronteront Cade Cunningham et les Cowboys au prochain tour.

Les meilleurs dunks de la première journée :

Les résultats complets de la première journée :

Région « South »

(7) Florida – (10) Virginia Tech (75-70 ap)

(3) Arkansas – (14) Colgate (85-68)

(6) Texas Tech – (11) Utah State (65-53)

(2) Ohio State – (15) Oral Roberts (72-75 ap)

(1) Baylor – (16) Hartford (79-55)

(8) North Carolina – (9) Wisconsin (62-85)

(4) Purdue – (13) North Texas (69-78 ap)

(5) Villanova – (12) Winthrop (73-63)

Région « Midwest »

(1) Illinois – (16) Drexel (78-49)

(8) Loyola Chicago – (9) Georgia Tech (71-60)

(5) Tennessee – (12) Oregon State (56-70)

(4) Oklahoma State – (13) Liberty (69-60)

(2) Houston – (15) Cleveland State (87-56)

(7) Clemson – (10) Rutgers (56-60)

(6) San Diego State – (11) Syracuse (62-78)

(3) West Virginia – (14) Morehead State (84-67)

Le programme de la journée

Région « West »

(3) Kansas vs. (14) Eastern Washington

(5) Creighton vs. (12) UC Santa Barbara

(6) USC vs. (11) Drake

(2) Iowa vs. (15) Grand Canyon

(4) Virginia vs. (13) Ohio

(8) Oklahoma vs. (9) Missouri

(1) Gonzaga vs. (16) Norfolk State

(7) Oregon vs. (10) VCU

Région « East »

(5) Colorado vs. (12) Georgetown

(4) Florida State vs. (13) UNC Greensboro

(8) LSU vs. (9) St. Bonaventure

(1) Michigan vs. (16) Texas Southern

(2) Alabama vs. (15) Iona

(7) UConn vs. (10) Maryland

(6) BYU vs. (11) UCLA

(3) Texas vs. (14) Abilene Christian