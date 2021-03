Première énorme surprise dans la « March Madness » et elle nous vient de la région « South », avec l’élimination d’Ohio State, tête de série n°2, par Oral Roberts, tête de série n°15 ! Ce n’est que la 9e fois dans l’histoire qu’une équipe classée 15e réussit à éliminer une équipe classée 2e…

Mais c’est globalement mérité pour les Golden Eagles d’Oral Roberts, avec un Max Abmas qui s’illustre d’entrée, pour offrir un 7-0 à son équipe. Le duo majeur des Buckeyes d’Ohio State, Duane Washington Jr. et E.J. Liddell, répond rapidement pour reprendre le contrôle du match et s’offrir jusqu’à 8 points d’avance (23-15) au milieu de la première mi-temps. Mais la troupe de Chris Holtmann manque de percussion en l’absence du guerrier Kyle Young.

Sans lui, Ohio State n’arrive pas à assommer Oral Roberts qui commence à prendre sérieusement confiance. Les Golden Eagles repassent même devant avec un Kevin Obanor survolté, et Max Abmas qui lui emboîte le pas.

Oral Roberts est en tête à la pause (36-33) et y reste jusqu’à cinq minutes de la fin du match. Duane Washington Jr. et E.J. Liddell refont passer Ohio State en tête, alors que l’intérieur colle un énorme contre sur Max Abmas, parti en contre-attaque. Ça sent bon pour Ohio State mais Kevin Obanor ne tremble pas aux lancers et Duane Washington Jr. tente de faire la différence en isolation pour le tir de la gagne. C’est raté (64-64). Prolongation !

Sauf que Kevin Obanor est intenable sous le cercle et que Max Abmas plante un shoot à mi-distance qui fait mal. Ohio State doit encore cravacher pour recoller et Duane Washington Jr. joue de plus en plus perso. Les Buckeyes recollent tout de même à un petit point (73-72) sur un 3-points d’E.J. Liddell et si Kevin Obanor continue d’être parfait aux lancers, Ohio State a tout de même l’occasion d’égaliser pour obtenir une deuxième prolongation…

Le 3-points de Justin Ahrens est trop compliqué mais la balle revient dans les mains d’Ohio State, pour un Duane Washington Jr. qui a encore le tir décisif. C’est encore raté et c’est l’upset pour Oral Roberts !

Kevin Obanor : 30 points à 9/21 dont 5/12 à 3-points, 11 rebonds

Max Abmas : 29 points à 10/24 dont 5/10 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes

Duane Washington Jr : 18 points à 7/21 dont 3/12 à 3-points, 10 rebonds

E.J. Liddell : 23 points à 10/15, 13 rebonds et 5 passes