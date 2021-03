March Madness : Gonzaga se hisse tranquillement au Elite Eight

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Gonzaga. Le rouleau compresseur de Spokane a encore pleinement carburé en écrasant Creighton pour se qualifier facilement au Elite Eight (83-65).

Jalen Suggs (9 points, 6 passes, 5 rebonds) est ainsi le seul titulaire des Zags à rester sous la dizaine, mais il n’a pas eu besoin de forcer dans ce 29e succès de la saison de Gonzaga.

Marcus Zegarowski (19 points au final) et les Blue Jays s’accrochent en début de match, mais les Zags parviennent peu à peu à faire un écart, à 15-6. Joël Ayayi est adroit de loin avec trois réussites au-delà de l’arc et Jalen Suggs va lui s’imposer au layup plus la faute. Creighton tient mais doit tout de même céder 10 points à la pause (43-33).

Au retour des vestiaires, Gonzaga est toujours aussi dominateur. Si Joël Ayayi manque plusieurs tirs complètement ouverts derrière l’arc, ça ne dérange aucunement les Zags qui trouvent Corey Kispert sur un 3-points en sortie d’écran et Jalen Suggs qui délivre une superbe passe main gauche pour Anton Watson. En face, Creighton ne trouve plus le cercle et perd pied face aux vagues offensives de plus en plus rapides de Gonzaga.

L’écart enfle et ça fait +20 à 10 minutes de la fin. Sous les yeux de ses parents, Drew Timme se fait plaisir à l’intérieur, avec un dunk tout seul en contre-attaque aussi.

Il arrive à 22 points, plus 6 rebonds et 4 passes. Gonzaga ne sera plus rejoint (83-65). Joël Ayayi termine à 13 points et 8 rebonds et ses invincibles Bulldogs joueront le vainqueur du duel de la Pac-12 entre USC et Oregon.