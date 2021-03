March Madness : Baylor et Houston valident leur place au Final Four

En attendant les deux gros duels de la nuit, entre Gonzaga et USC d’une part, et UCLA et Michigan d’autre part, Baylor et Houston ont déjà composté leur ticket pour le Final Four.

Les Bears de Baylor ont maitrisé les Razorbacks de l’Arkansas grâce à un gros match de MaCio Teague (22 points) tandis que les Cougars de Houston ont mis sous l’éteignoir Ethan Thompson et les Beavers d’Oregon State. On aura donc droit à une demi-finale nationale 100% texane de ce côté-ci du Bracket.

Baylor retourne au Final Four… 71 ans plus tard !

La troisième tentative a été la bonne pour Baylor. Après deux incartades au Elite Eight pour se faire éliminer par le futur champion, en 2010 (par Duke) et en 2012 (par Kentucky), les Bears ont enfin décroché leur sésame pour le Final Four, remportant donc leur partie de tableau en battant Arkansas (81-72).

Les Bears ont pris le meilleur départ, avec un 7-0 initial qui s’est transformé en 17-5 mais, comme à chaque fois sur ce tournoi, Arkansas s’est accroché, n’étant qu’à -8 à la mi-temps après avoir compté jusqu’à 18 points de débours. Malgré un gros match offensif de MaCio Teague (22 points), les Razorbacks sont plusieurs fois revenus souffler dans la nuque des Bears, à -4, en deuxième mi-temps, mais Moses Moody et les siens ne pourront faire mieux…

Davion Mitchell (12 points, 6 passes) et Teague vont remettre les Bears sur les bons rails, avec une claquette dunk de Mark Vital en point d’exclamation. Davonte Davis (14 points) et Jalen Tate (13 points) seront héroïques jusqu’au bout mais c’est bien Baylor qui poursuit sa route. Leur première qualification au Final Four depuis 1950, il y a 71 ans !

Houston stoppe Oregon State

De 1982 à 1984, les Cougars étaient des habitués du Final Four, s’y hissant trois années de suite… Mais depuis, c’était le désert complet ! Lundi soir, Houston a renoué avec son glorieux passé en se qualifiant à nouveau pour le dernier carré, mettant fin au très beau parcours des Beavers (67-61).

Bien mal parti en première mi-temps, scorant 17 points seulement contre le double pour Houston (34-17), Oregon State avait pourtant égalisé à moins de 4 minutes de la fin, sur un 3-points un peu veinard de Gianni Hunt avec la planche à l’angle à 45° et un très bon 56% de réussite aux tirs en deuxième mi-temps. Mais les Beavers se sont ensuite heurtés à la défense des Cougars qui les a muselés pendant trois minutes et demie, sans le moindre panier.

Très bien tenu par DeJon Jarreau, la star des Beavers, Ethan Thompson a ainsi fini à 11 points à 3/12 aux tirs (plus 7 rebonds et 6 passes), contre ses 20 points de moyenne sur le tournoi… Déjà au bord du triple-double face à Syracuse (9 points, 8 rebonds et 8 passes), tout en éteignant Buddy Boeheim défensivement, DeJon Jarreau a remis le couvert face à Thompson avec 10 points, 8 rebonds et 8 passes décisives.

Houston a terminé le travail aux lancers, derrière les 20 points de Marcus Sasser, plus 18 unités pour Quentin Grimes. Les Cougars défieront Baylor pour une place en finale nationale, leur première depuis 1984.

