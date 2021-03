March Madness : Gonzaga et UCLA complètent le Final Four

La finale tant attendue entre Baylor et Gonzaga, les deux meilleures équipes de la saison, semble de plus en plus proche. Face à USC, les Zags ont été expéditifs et dominateurs, comme à leur habitude. Ils retrouveront sur leur chemin les Bruins d’UCLA qui ont encore déjoué les pronostics en battant sur le fil le Michigan de Juwan Howard.

Gonzaga sans pitié face à USC

On s’attendait à un peu plus de difficulté pour Gonzaga face au USC des frères Mobley, la quatrième meilleure défense du pays…

Mais les Zags ont encore écrabouillé la concurrence, et tué le suspense, d’entrée avec un 7-0 initial propulsé par Joël Ayayi, servi deux fois par Drew Timme. Ce dernier a ensuite embrayé 9 points sur le 17-4 qui s’en est suivi. Si les Trojans ont passé un 8-0 pour revenir à 36-23 sur un 3-points d’Isaiah Mobley, ils n’auront jamais été en mesure d’inquiéter le collectif supérieur de Gonzaga, à +19 à la pause, et 0 balle perdue !

Derrière Timme qui termine à 23 points, 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions (nommé MOP de sa partie de tournoi), les Bulldogs ont dominé de bout en bout avec Jalen Suggs (18 points, 10 rebonds, 8 passes) qui frôle le triple-double et Corey Kispert (18 points, 8 rebonds) toujours rentable même dans un soir sans (6/19 aux tirs).

Malgré 19 points, 7 rebonds d’Isaiah Mobley et 17 points, 5 rebonds de son frère Evan, USC ne reviendra jamais sous les 16 points d’écart en deuxième mi-temps. Avec 9 points et 6 rebonds de Joël Ayayi (dont un joli dunk), Gonzaga poursuit donc son parcours impeccable cette saison, avec une 30e victoire de rang. À deux succès de la perfection !

UCLA surprend Michigan

Du « First Four » au « Final Four », UCLA a réussi l’improbable exploit ! Qualifié d’extrême justesse dans ce tournoi de « play in » face à Michigan State, UCLA s’invite donc dans le dernier carré, en s’extirpant tout aussi difficilement de la région East sur une marge encore infime (51-49).

C’est Michigan qui commence mieux derrière sa force intérieure, avec Hunter Dickinson qui s’impose près du cercle. UCLA a eu du mal à démarrer, nécessitant 6 minutes pour marquer un panier en début de match. Mais Johnny Juzang a pris le contrôle, en scorant 7 paniers de suite pour 18 des 24 premiers points des Bruins !

Devant de 4 longueurs à la pause, les Bruins ont de nouveau pu compter sur un Juzang en furie. Même touché à la cheville, l’arrière sophomore (transféré de Kentucky) a continué son festival. Il s’arrêtera finalement à 28 points, une unité de plus que son total face à BYU au premier tour. Mais un 3-points manqué de Jaime Jaquez, et un lancer raté par Juzang ont tout de même laissé une dernière chance à Michigan.

Après un 3-points manqué de Franz Wagner (qui finit à 1/10 aux tirs), c’est Mike Smith qui a la balle de match dans les mains à 6 secondes du gong. Son tir manque la cible et Wagner ne peut convertir une ultime tentative avec 5 centièmes. UCLA ne meurt donc jamais… et s’en ira défier les invincibles Zags pour une place en finale nationale !

Les résultats complets du Elite Eight

Lundi 29 mars

(12) Oregon State vs. (2) Houston (61-67)

(3) Arkansas vs. (1) Baylor (72-81)

Mardi 30 mars

(6) USC vs. (1) Gonzaga (66-85)

(11) UCLA vs. (1) Michigan (51-49)

Le programme du Final Four

Samedi 3 avril

(2) Houston – (1) Baylor

(11) UCLA – (1) Gonzaga

Lundi 5 avril

Finale

