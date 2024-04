Les prochaines semaines risquent d’être longues pour Klay Thompson. Comme les Warriors sont éliminés, après une ultime désillusion à Sacramento et une performance catastrophique de leur arrière (0 point en 32 minutes, à 0/10 au tir dont 0/6 à 3-points…), le voilà confronté au premier (et dernier ?) gros tournant de sa carrière : continuer l’aventure en Californie ou partir découvrir une toute nouvelle équipe ?

Si Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr espèrent déjà le voir prolonger, l’intéressé pourrait se laisser tenter par une offre extérieure et, en l’état, Shams Charania (The Athletic) indique qu’il serait « très ouvert » à l’idée de tester sa valeur sur le marché, cet été…

« On va dire qu’on est le 17 avril. Je ne crois pas avoir besoin de me tourner vers ça aussi vite » rappelle le « Splash Brother ». « Quand débute la free agency ? Le 1er juillet ? OK, donc j’ai du temps… »

Orlando et Dallas à l’affût ?

Avant même le début de cette saison, les dirigeants de Golden State lui ont proposé 48 millions de dollars pour rempiler deux ans à San Francisco, mais Klay Thompson a refusé et les négociations entre les deux camps n’ont jamais avancé depuis. Laissant la porte ouverte au Magic, qui serait prêt à le récupérer, voire aux Mavericks, que The Athletic dit susceptibles de se manifester également.

En mars, la tendance était en tout cas à une re-signature courte durée chez les Warriors pour le quintuple All-Star, dont le contrat serait alors aligné sur ceux de Stephen Curry et Steve Kerr. Reste à savoir si le montant de la proposition de sa franchise de longue date sera, cette fois-ci, à la hauteur de ses attentes, au sortir de ce qui constitue globalement le pire exercice de sa carrière (17.9 points à 43% au tir et 38% à 3-points)…

Touché par le soutien de son coach et du tandem Curry-Green

Sinon, Klay Thompson se tournera vraisemblablement vers l’extérieur, même si cela impliquera de devoir mettre fin à un riche chapitre de treize ans, et quatre titres NBA, du côté de Golden State. Une chose est sûre, il a été très touché par les mots de Steve Kerr, Draymond Green et Stephen Curry, tous unis pour qu’il soit prolongé.

« Cela me touche beaucoup », avoue-t-il. « Nous avons connu des hauts et des bas. Qu’il s’agisse de perdre un titre, d’en gagner un, de rater les playoffs, nous avons tout traversé ensemble, et cela me touche beaucoup. Je suis reconnaissant d’avoir vécu les moments que j’ai vécus avec eux. C’était vraiment historique ».

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.