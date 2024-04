Les négociations entre les Warriors et Klay Thompson n’avancent pas

Les Warriors étaient motivés et optimistes à l’idée de prolonger Klay Thompson, fin septembre. Sauf que les semaines passent et visiblement, les négociations n’avancent pas beaucoup. C’est le constat dressé par le très bien informé Adrian Wojnarowski.

« Il n’y a aucun progrès concernant la prolongation de Klay Thompson. Ils sont toujours en désaccord sur le nombre d’années et sur le salaire », précise notre confrère sur ESPN. « Il y a une véritable possibilité pour que le joueur ne soit pas prolongé d’ici l’intersaison prochaine. »

Il faut rappeler que l’arrière des Warriors va toucher pas moins de 43.2 millions de dollars cette saison, soit le douzième salaire de la ligue, et nul doute qu’il veut continuer de gagner beaucoup. Et s’il retrouve son tout meilleur niveau, il sera très courtisé et les Warriors auront de la concurrence. Adrian Wojnarowski parle même de « test » à venir pour les dirigeants californiens, s’ils veulent garder leur trio intact.

Free agent en 2024 ?

Maintenant, il aura 34 ans en février prochain et les dirigeants ont déjà des gros salaires à gérer pour les années à venir (Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins). Sans oublier qu’ils savent – ils estiment même être ciblés volontairement – qu’ils seront désormais très surveillés comme toutes les équipes trop dépensières.

Enfin, dernier élément, évoqué par l’ancien GM de Golden State, Bob Myers, bien placé pour en parler, qui était sur le plateau d’ESPN : l’aspect affectif.

« Les gens pensent qu’il ne s’agit que de business, mais ce n’est pas le cas. Il y a la stature du joueur aussi, qui a été fondamental dans les quatre titres remportés. Il est aimé par cette franchise. Donc ce n’est pas aussi simple qu’une question d’argent ou d’années de contrat. On a des fortes relations avec ces joueurs, surtout quand on gagne. Il est avec Green et Curry depuis douze ans et c’est rare. Ce sont des négociations difficiles. De ce que je sais et vois, il veut rester et ils veulent le garder. Mais comme le dit Woj, c’est clairement un test. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.