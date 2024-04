Une première depuis 2006 : Kevin Durant, Stephen Curry et LeBron James déjà en vacances

Cela peut sembler anecdotique, mais c’est le signe qu’on ouvre un nouveau chapitre en NBA : pour la première fois depuis 2006, ni Kevin Durant, ni Stephen Curry et ni LeBron James ne sont en demi-finales de conférence. Depuis quasiment vingt ans, on retrouvait au moins l’un des trois au second tour des playoffs.

Cette série avait donc commencé avec LeBron James en 2006 sous les couleurs des Cavs. Puis Kevin Durant a pris le relais en 2011 avec sa première série de playoffs remportée sous les couleurs du Thunder. Enfin, Stephen Curry a rejoint ses deux futurs coéquipiers en sélection en 2013 avec les Warriors, et une qualification face aux Nuggets.

LeBron James : deux éliminations au premier tour en 17 campagnes de playoffs

Dans le détail, ça donne treize qualifications d’affilée en demi-finale de conférence pour LeBron James, de 2006 à 2018. En 2019, il loupe les playoffs pour sa première saison aux Lakers, mais il se rattrape la saison suivante avec son 4e titre, dans la « bulle » d’Orlando. Depuis ce titre, les Lakers ont connu deux éliminations au premier tour en 2021 et 2024, et une en finale de conférence en 2023. Jamais LeBron n’avait disputé aussi peu de matches en playoffs que cette saison, avec une élimination en cinq manches.

Pour Kevin Durant, ce sont huit qualifications de suite en demi-finale de conférence, de 2011 à 2019. Blessé au tendon d’Achille lors des Finals 2019, il retrouve les playoffs et les demi-finales de conférence en 2021 avec les Nets, puis en 2023 avec les Suns. En 2022 et en 2024, les Nets et les Suns sont sortis dès le premier tour.

Enfin, Stephen Curry a un parcours plus chaotique, même s’il a remporté quatre titres NBA. Il a disputé cinq demi-finales de conférence d’affilée, de 2015 à 2019. Puis les Warriors loupent les playoffs deux saisons d’affilée, en 2020 et 2021. Puis, c’est la conquête d’un nouveau titre en 2022. Avant une élimination en demi-finale de conférence en 2023, puis une nouvelle saison sans playoffs en 2024.