40 points pour Anthony Edwards et éclipse totale des Suns !

Malgré un Rudy Gobert à deux fautes après quatre minutes de jeu, une réussite en berne (5/22 aux tirs), et 17 points marqués par le duo Kevin Durant – Devin Booker, les Wolves ne sont qu’à -1 après le premier quart-temps (26-25).

Face à leur manque de taille, les Suns répondent en étant beaucoup plus physiques que lors des trois premiers matchs, mais les Wolves dominent quand même dans la raquette. Karl-Anthony Towns (28 points, 10 rebonds) et Rudy Gobert compensent la maladresse de leur équipe en dominant le rebond offensif, et il faut tous les efforts de Kevin Durant pour garder Phoenix devant (46-43).

Un duel entre les duos Booker/Durant et Edwards/Towns

Un tir primé d’Anthony Edwards, dans le dur en première mi-temps, donne brièvement l’avantage à Minnesota mais les Suns terminent fort. Un 8-0, auquel les Wolves répondent, puis un buzzer beater difficile de Devin Booker leur donne toutefois cinq points d’avance à la pause, le plus gros écart du match (61-56).

Alors que les problèmes de fautes continuent pour Rudy Gobert, avec une quatrième dès les premières minutes du troisième quart-temps, Anthony Edwards met les Wolves sur ses épaules. Dans son sillage, ils passent un 8-0 aux Suns pour prendre l’avantage (76-73).

Le duo Kevin Durant – Devin Booker, auteur de 29 des 31 points de leur équipe dans la période, et la paire Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns, auteur de 26 des 34 points des Wolves, se livrent un duel de tous les instants ! Deux lancers francs de Booker donnent un mince avantage à Phoenix (92-90).

Le gros dunk d’Anthony Edwards qui fait mal

Le chassé-croisé continue en dernier quart-temps. Devin Booker passe la barre des 40 points pour donner quatre longueurs d’avance aux Suns, mais Edwards et Towns répondent par un 10-2 pour repasser devant (107-103). Edwards et Jaden McDaniels (18 points) ajoutent deux nouveaux tirs primés mais Royce O’Neale et Devin Booker résistent.

C’est le moment choisi par Bradley Beal, en grande difficulté, pour donner le match aux Wolves. Il perd ses 5e et 6e ballons coup sur coup, et commet également ses cinquième et sixième fautes, permettant à Anthony Edwards d’un dunk autoritaire sur Kevin Durant de donner six points d’avance à Minnesota avec moins de deux minutes à jouer (119-113).

Les Wolves terminent donc le boulot et filent en demi-finale de la conférence Ouest, pour la première fois depuis 2004, où ils affronteront le vainqueur de la série entre les Nuggets et les Lakers. En face, ce « sweep » présage un été chaotique pour les Suns…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker et Kevin Durant ont tout tenté. 49 points à 13/21 aux tirs, 6 passes, et 5 rebonds pour Devin Booker ; 33 points à 12/17 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes, et 4 contres pour Kevin Durant. Les deux stars de Phoenix ont tout donné pour tenter de renvoyer la série à Minnesota mais ils ont été trop esseulé. Aucun de leurs coéquipiers n’a dépassé la barre des dix points dans un match où les arbitres ont sifflé 53 fautes et donné 57 lancers francs ! L’été s’annonce mouvementé.

– Anthony Edwards a pris ses responsabilités. Auteur de seulement 9 points à 2/8 aux tirs en première mi-temps, il a survolé la deuxième mi-temps pour terminer le « sweep » des Suns. Il a marqué son réveil avec 15 points en troisième quart-temps pour garder les Wolves en embuscade, avant d’ajouter 16 points dans la dernière période à 6/7 aux tirs pour tuer le match. Il faut toutefois souligner les 28 points et 10 rebonds de Karl-Anthony Towns, déterminant en 2e et 3e quart-temps, mais « Ant Man » était tout simplement le meilleur joueur sur le parquet durant toute la série.

– Le calvaire de Bradley Beal. Principal défenseur sur Anthony Edwards, le pauvre Beal n’a rien pu faire pour ralentir la star des Wolves, et a également vécu un cauchemar de l’autre côté du terrain. L’arrière a en effet terminé la rencontre à 9 points à 4/13 aux tirs tout en perdant 6 ballons et en commettant 6 fautes ! Ses deux derniers ballons et ses deux dernières fautes sont survenus en moins de 60 secondes, avec moins de trois minutes à jouer, et ont permis à Minnesota de faire un écart décisif.

– La blessure au genou de Chris Finch. Dans un match ultra physique, la seule victime aura été l’entraineur de Minnesota, Chris Finch. Avec moins de deux minutes à jouer, une faute de Devin Booker sur Mike Conley Jr, a envoyé le meneur des Wolves droit sur son coach, laissant ce dernier au sol tordu de douleur. Chris Finch, aidé par deux assistants, a rejoint les vestiaires avant la fin du match. Le staff médical de Minnesota craint une rupture du tendon rotulien du genou droit pour son entraineur…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.