Dans les dernières secondes, Jamal Murray achève encore les Lakers et qualifie les Nuggets !

Dans les Rocheuses, une montagne se dresse sur la route des Lakers, une nouvelle fois obligés de l’emporter contre les Nuggets pour éviter de prendre la porte. Contrairement au Game 4, ce Game 5 ne se déroule pas à domicile mais bien à l’extérieur pour eux, dans une Ball Arena où les champions en titre n’ont perdu que… huit fois jusqu’ici.

En l’occurrence, l’obstacle est resté encore trop haut pour les joueurs de Los Angeles qui, même s’ils n’ont pas démérité, se sont de nouveau faits punir par Denver dans les dernières secondes (108-106).

En particulier par Jamal Murray (32 points, 7 passes), certes bien aidé par Michael Porter Jr. (26 points) et Nikola Jokic (25 points, 20 rebonds, 9 passes) mais qui a planté le « game-winner » qui, comme lors du Game 2, a assassiné les coéquipiers de LeBron James (30 points, 11 passes, 9 rebonds) et Anthony Davis (17 points, 15 rebonds).

Les Nuggets encore maîtres du « money-time »

Après trois premiers quart-temps globalement équilibrés, où l’écart n’a jamais excédé la dizaine de points d’un côté comme de l’autre, les deux équipes se retrouvent à disputer un nouveau « money-time » sous pression, ce qui a finalement été la norme dans cette série.

Une possession sépare au maximum les deux formations, qui se rendent coup pour coup sur plusieurs séquences. La tension est à son comble dans la salle et les stars assument surtout leurs responsabilités, avec Nikola Jokic et Jamal Murray pour répondre à LeBron James, alors que Michael Porter Jr, Aaron Gordon ou encore Austin Reaves arbitrent le tout…

À l’arrivée, c’est Jamal Murray qui a le dernier mot sur les Californiens, avec un gros tir à 3-points et un gros shoot à mi-distance dans la dernière minute, et notamment à 3.6 secondes de la fin. Plus présents dans les compartiments-clés (3-points, rebond offensif), malgré du déchet avec le ballon, les champions en titre ont tenu bon et les voilà qualifiés en demi-finale de conférence, où ils se coltineront les Wolves. Un adversaire en pleine confiance, qu’ils avaient également éliminés au cours des playoffs 2023…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray, le roi du « money-time ». Incertain avant le match à cause de son mollet, Jamal Murray était bien en tenue et grand bien lui en a pris, car il a planté les tirs qu’il fallait dans les moments-clés. Quelques instants après un dunk tonitruant devant LeBron James, le Canadien a converti un gros 3-points après un rebond offensif à 106-104, avant de s’offrir un nouveau « game-winner » à mi-distance à 3.6 secondes de la fin ! Un finish de patron, pour celui qui devient le quatrième joueur depuis 1997 à inscrire, sur la même campagne de playoffs, plusieurs tirs pour prendre l’avantage dans les cinq dernières secondes d’un match. Imitant Robert Horry (2002), Hedo Turkoglu (2009) et… LeBron James (2018).

– Le « challenge » qui pèse lourd ? Si les Lakers sont parvenus à regagner la possession en réussissant leur « challenge » à trois minutes de la fin, ils ont néanmoins laissé filer un temps-mort, leur dernier, qui aurait pu leur être très utile après le gros shoot de Jamal Murray à 3.6 secondes de la fin. Malheureusement pour les « Purple & Gold » –qui n’ont pas su profiter de leur « challenge » remporté–, ils ne pouvaient plus appeler de temps-mort et LeBron James a dû remonter la balle dans la précipitation. Bloqué par Nikola Jokic, il a dû la transmettre à Taurean Prince, obligé de tenter un tir désespéré et bien trop court… Game over.

– Denver, bête noire de Los Angeles. Depuis décembre 2022, cela fait douze victoires en treize matchs –dont onze d’affilée– pour les Nuggets contre les Lakers, et surtout deux qualifications sèches mais logiques en playoffs (4-0 et 4-1). Sans parler de ces rencontres symboliques où les champions en titre ont battu les « Purple & Gold », quand la statue de Kobe Bryant a été dévoilée ou quand LeBron James a passé les 40 000 points en carrière. Toujours placés au score, mais jamais capables de faire la différence dans le « money-time », les joueurs de LA ont trouvé plus fort qu’eux en la personne de Nikola Jokic, Jamal Murray et consorts.

– Minnesota est prévenu. Qualifiés la veille après leur « sweep » sur les Suns, les Wolves connaissent leur adversaire en demi-finale de conférence et les Nuggets, champions en titre, ont prouvé face aux Lakers qu’ils étaient prêts pour aller au doublé. Cette série entre les coéquipiers de Anthony Edwards et ceux de Nikola Jokic, déjà vue au premier tour en 2023, promet d’être aussi divertissante qu’explosive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.