Un accord entre la NBA et Amazon Prime pour la diffusion de matchs de saison régulière et de playoffs ?

Cela fait désormais plusieurs mois que Amazon Prime a fait part de son intérêt pour la NBA. Depuis cette semaine, les deux organismes peuvent d’ailleurs discuter, dans le cadre de la renégociation des droits TV.

Selon The Athletic, ils auraient d’ailleurs commencé à dessiner les contours d’un accord, permettant à la plateforme en ligne de diffuser des rencontres de saison régulière (le jeudi soir et sur les marchés locaux ?) mais aussi de playoffs (jusqu’en finale de conférence ?), pour au moins dix ans et, ce, à partir de 2025/26.

De quoi mettre la pression sur Warner Bros. Discovery (TNT) et Comcast (NBC), deux des diffuseurs historiques de la NBA qui n’auraient pas encore trouvé d’accord avec celle-ci. De son côté, Disney (ESPN, ABC) aurait réussi à s’entendre avec la NBA pour continuer de la diffuser en partie sur ses antennes, pour au moins dix ans également. En conservant notamment les Finals, mais en réduisant quelque peu son nombre de matchs.

La NBA pourrait récupérer entre… 60 et 72 milliards de dollars !

Si rien n’est encore finalisé, les négociations sont donc en bonne voie et, même si la NBA préférerait impliquer seulement trois diffuseurs dans son nouveau contrat TV, elle n’exclurait pas pour autant d’en compter quatre.

On rappelle que le contrat TV actuel de la NBA (24 milliards de dollars sur neuf ans) prendra fin à l’issue de la saison 2024/25. Pour l’heure, et depuis 2016/17, ce sont Disney et Warner Bros. Discovery qui se répartissent la diffusion des rencontres de saison régulière et de playoffs.

D’après certaines rumeurs, et grâce à la multiplication de diffuseurs et de supports, la NBA pourrait récupérer entre… 60 et 72 milliards de dollars sur neuf ans avec son futur renouvellement des droits TV !