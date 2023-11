Amazon confirme son intérêt pour la NBA

La NBA peut se frotter les mains : les enchères pour le prochain d’appel d’offres pour les droits TV devraient lui permettre de faire sauter la banque. Outre le trio habituel ESPN, ABC et TNT, de nouveaux acteurs veulent leur part de NBA, et il s’agit d’Apple, Google, Netflix et Amazon.

Ces plateformes ont les moyens de s’offrir la diffusion de sport en direct, et il y a quelques semaines, le Wall Street Journal évoquait les projets d’Amazon avec la possibilité de créer un rendez-vous régulier le mardi ou le jeudi sur sa plateforme Amazon Prime.

Interrogé sur cette rumeur, un dirigeant d’Amazon a confirmé qu’on pourrait effectivement voir des matches NBA sur Prime dès 2025. Et à l’écouter, le géant de l’e-commerce vise carrément les playoffs !

« Est-ce qu’un événement comme les playoffs serait un élément important de [notre candidature] ? Oui, je pense qu’il est juste de le dire » répond Jay Marine, le responsable des Sports chez Amazon. Une ambition logique puisque la plateforme va diffuser en janvier son premier match de playoffs NFL. Il s’agira du Wild Card Round, et on peut imaginer que Amazon pourrait centrer son offre sur le « play-in », en complément de son rendez-vous hebdomadaire.

Netflix sur le tournoi NBA, Amazon pour les playoffs ?

Une chose est sûre, Amazon estime que la NBA est un très bon produit d’appel pour aller chercher des abonnés.

« Ce qui compte, c’est qu’il s’agit de l’une des plus grandes ligues au monde et que les gens s’y intéressent », poursuit Jay Marine. « Au final, les membres de Prime s’intéressent-ils à ce sport ? Est-ce important dans leur vie ? Et par conséquent, cela peut-il être significatif en termes de valeur ajoutée pour les membres Prime et le programme Prime ? Et je pense qu’avec la NBA, c’est exact pour toutes ces questions ».

Rappelons que Netflix ambitionne aussi de se positionner sur la NBA avec, éventuellement l’exclusivité sur les rencontres du « In-Season Tournament ».