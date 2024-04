La NBA a jusqu’à lundi pour parapher un nouvel accord TV avec ses diffuseurs historiques, Disney et Warner Bros. Discovery. Si rien n’est signé d’ici là, les négociations seront ouvertes à d’autres compagnies, dont Apple, Amazon et Netflix.

Et selon CNBC, personne n’est vraiment pressé. En 2014, la NBA et ses diffuseurs avaient pourtant négocié leur nouveau contrat cinq mois avant la fin de la période de négociations exclusives, la ligue en profitant pour faire exploser ses revenus quand ESPN, TNT et ABC s’assuraient de l’exclusivité de la diffusion des rencontres.

Des nouveaux acteurs pour remplacer TNT et ESPN ?

Mais dix ans plus tard, la donne a considérablement changé sur le marché des droits sportifs. Certes, Disney et Warner Bros. Discovery n’entendent pas lâcher la NBA pour leurs chaînes traditionnelles, le sport étant devenu le produit d’appel majeur pour la télévision linéaire (en direct) et ses publicitaires, mais la ligue veut faire jouer la concurrence afin de doubler voire tripler le montant des droits de diffusion.

Cet accord devrait en tout cas être beaucoup plus complexe que le précédent, puisque Amazon, Apple, YouTube TV, NBC et Netflix peuventt récupérer différents lots, comme notamment la diffusion de la NBA Cup.

Toujours selon les informations de CNBC, la NBA veut un partenaire « robuste » sur le marché du streaming, qui mettra en avant ses rencontres et en fera la promotion.

Reste à voir aussi l’impact de la plateforme commune de streaming annoncée par ESPN, FOX et Warner Bros…