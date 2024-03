Droits TV : vers un accord à… 72 milliards de dollars ?

Priorité aux sortants ! La NBA vient d’entamer des discussions avec Disney (ABC/ESPN) et TNT pour le renouvellement du contrat des droits TV, et la fenêtre de négociations est ouverte jusqu’au 22 avril. En 2014, la ligue avait prolongé une première fois ce contrat pour neuf ans et 24 milliards de dollars. Un contrat qui prendra fin dans un an, à l’issue de la saison 2024/25.

Selon le Sports Business Journal, Disney et TNT souhaitent prolonger l’accord sur les mêmes bases, et ils aimeraient inclure l’exclusivité sur l’Emirates NBA Cup, le nouveau nom du « In-Season Tournament ». La nouveauté, c’est que Apple, Netflix et/ou NBC devraient aussi obtenir des lots sur les droits TV.

Amazon en trouble-fête

Amazon se positionnerait sur une offre de diffusion en streaming, sans doute sur le modèle du « Thursday Night Football » (NFL), mais aussi sur le marché de la diffusion sur les marchés locaux, où les difficultés financières de Bally Sports ouvrent des possibilités. Du côté d’Apple, on pourrait se positionner sur la diffusion du « play-in », et d’un autre événement « unique » lié à la NBA (Draft ? Cérémonie de trophées ?). Pour sa part, NBC serait complémentaire de Disney et TNT avec la diffusion régulière de rencontres de saison régulière sur le réseau national.

Cette multiplication de diffuseurs et de supports pourrait permettre à la NBA de récupérer entre 60 et 72 milliards de dollars sur neuf ans ! C’est deux à trois fois ce qui avait été conclu il y a dix ans. Une inconnue : l’avenir du League Pass aux Etats-Unis si les diffuseurs se multiplient.