ESPN et ABC dévoilent leurs nouveaux trios aux commentaires

A un an de la renégociation des droits TV avec la NBA, le tandem ABC/ESPN a dévoilé son dispositif pour la saison à venir, et on peut parler de mini-révolution puisque Jeff Van Gundy et Mark Jackson ont été poussés vers la sortie. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, c’est Doc Rivers qui commentera les principales affiches aux côtés de Doris Burke et de l’inamovible Mike Breen. Burke est la première femme à occuper un poste aussi élevé.

Ce trio aura Lisa Salters en bord de terrain, et ils seront au micro pour les affiches du jour de Noël, les playoffs, les finales de la Conférence Est, les NBA Finals et les rencontres du « NBA Saturday Primetime on ABC ». Toutes les émissions seront animés par Malika Andrews, déjà aux commandes de NBA Today et NBA Countdown, et des émissions spéciales comme les plateaux avant les rencontres des Finals.

Hubie Brown au micro à 90 ans !

La chaîne a confirmé l’arrivée de l’ancien GM des Warriors Bob Myers comme consultant, et le deuxième trio de commentateurs sera composé de Ryan Ruocco, JJ Redick et Richard Jefferson. Ils seront aux commandes de l’émission « NBA Sunday Showcase » sur ABC.

Autre confirmation : le maintien à l’antenne d’Hubie Brown ! A 90 ans, l’ancien coach des Pacers et des Grizzlies entamera sa 20e saison avec ESPN et sa 50e saison en NBA.