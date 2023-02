Droits TV : et si NBC retrouvait la NBA…

Cela réveillerait quelques souvenirs chez les plus anciens, mais NBA pourrait bien effectuer son retour sur NBC, l’un des réseaux nationaux aux Etats-Unis. Selon CNBC, NBCUniversal serait ainsi prêt à faire une offre pour s’attacher les droits de diffusion de la NBA, plus de 20 ans après les avoir perdus, au profit de Disney (ABC/ESPN) et de Warner Bros (TNT).

Les dirigeants de NBCUniversal ont déjà informé la NBA de leur intérêt potentiel, notamment pour un « package » incluant des matchs de playoffs. Un porte-parole de la NBA a toutefois précisé qu’aucune discussion n’avait eu lieu pour le moment avec NBCUniversal, ajoutant tout de même que la ligue entretenait « une relation de longue date avec le groupe en tant que précédent détenteur des droits TV de la NBA ».

Apple et Amazon en trouble-fête

Il n’empêche que la NBA devra très prochainement ouvrir ce dossier, puisque le contrat actuel court jusqu’à la fin de la saison 2024/25. En 2014, au sortir d’un éprouvant lockout, la ligue s’était contentée de renouveler le contrat avec ESPN et TNT sans ouvrir de véritables négociations extérieures.

Cette fois, la NBA se porte à merveille, et les prétendants sont nombreux. L’arrivée de nouveaux acteurs devrait faire flamber les prix, mais aussi diversifier les lots comme c’est le cas en Europe dans le football.

On pense ainsi aux offres en ligne, sur plusieurs supports (TV, mobile, ordinateur, console…), avec Apple et Amazon, déjà détenteurs de droits sportifs dans le tennis, le football américain, le football ou encore le baseball.

Si NBCUniversal parvenait à s’attacher les droits de la NBA, certains matchs de saison régulière pourraient être disponibles exclusivement sur la plateforme streaming du groupe appelée « Peacock ». Et quand on parle d’exclusivité, cela signifie qu’ils ne seraient pas disponibles sur le League Pass, la plateforme multi-supports de la NBA.

Côté tarifs, la NBA compte bien tirer le double de ce qu’elle avait obtenu en 2014. À l’époque, la ligue avait paraphé un contrat de 24 milliards sur 9 ans avec le trio ABC/ESPN/TNT.