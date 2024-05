L’Equipe de France avait pensé à Mike James…

Mike James aurait-il pu porter le maillot tricolore ? La question s’est visiblement posée pour les Bleus, raconte le journal L’Équipe, qui cite un cadre de la FFBB. En effet, l’année dernière, les représentants du joueur de Monaco ont approché la Fédération française.

L’objectif ? Obtenir des renseignements sur les modalités d’une possible naturalisation de Mike James, né à Portland. Mais ça n’a pas été beaucoup plus loin visiblement.

« Nous n’avons pas la culture d’autres nations qui font appel à des joueurs naturalisés de manière systématique. Mais nous avons le devoir d’explorer toutes les possibilités. En l’occurrence, nous avons été sollicités, nous avons regardé et vite établi que ce n’était pas une question », affirme le cadre de la FFBB.

Choisir entre Mike James et Joel Embiid

La faute à un dossier encore plus important à gérer pour les Bleus : Joel Embiid. Le MVP 2023 de la NBA venait d’obtenir la nationalité française et promettait de venir jouer en équipe de France. Comme les sélections nationales n’ont le droit qu’à un seul naturalisé, le choix s’est logiquement porté sur le pivot.

Même si, un an plus tard, le flirt avec le joueur de Philadelphie n’a rien donné, ce dernier optant pour Team USA, et les manques au poste de meneur de jeu de l’équipe de France feront peut-être regretter Mike James, joueur de Monaco depuis 2021.

« Si une équipe, ses joueurs veulent vraiment que je sois là, pensent que je peux apporter quelque chose, ça serait aussi un honneur de faire partie d’une telle aventure », avait commenté le meneur de jeu de la Roca Team, MVP de l’Euroleague cette saison, en mai 2023. Tout en rappelant que « des joueurs dédient leur vie et leur carrière pour être dans les douze, alors prendre la place de quelqu’un peut provoquer un sentiment inconfortable, cela serait mon cas ».