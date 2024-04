Est-ce que la saison 2024/25 sera la dernière campagne de Ernie Johnson, Kenny Smith, Charles Barkley et Shaquille O’Neal sur TNT ? D’après les informations du Wall Street Journal, leur maison-mère, Warner Bros. Discovery, pourrait ainsi perdre ses droits de diffusion sur la Grande Ligue.

NBC/Comcast proposerait ainsi près de 2.5 milliards de dollars par saison pour diffuser une partie des matchs de saison régulière et de playoffs, avec deux affiches en « prime time » par semaine. C’est deux fois plus que ce que paye TNT dans l’accord actuel, l’accord étant de 1.2 milliard de dollars par saison. En tant que diffuseur sortant, Warner Bros. Discovery a toutefois l’opportunité d’égaler l’offre de NBC (qui diffusait la NBA de 1990 à 2002), mais David Zaslav, le grand patron du groupe, a mis en avant une approche « raisonnable » dans les négociations…

Multiplication de la valeur du contrat

De son côté, Disney (ESPN/ABC) devrait conserver sa part, avec là aussi une augmentation du tarif (de 1.5 milliard à 2.6 milliards de dollars par an) malgré une baisse du nombre de matchs diffusés. Point essentiel toutefois pour le groupe : la chaîne ABC conserverait la main sur la diffusion des Finals.

En ajoutant l’arrivée d’Amazon Prime Video dans l’équation, et peut-être d’un quatrième diffuseur, la NBA va donc booster la valeur de son contrat TV, qui était de 24 milliards de dollars sur neuf ans lors des dernières négociations.

On parle ainsi d’un contrat compris entre 60 et 72 milliards de dollars sur neuf ans au total, soit entre 6.7 et 8 milliards de dollars par an.

Par contre, si NBC récupère la diffusion d’une partie des matchs de la NBA, c’est une mauvaise nouvelle pour le service de streaming que ESPN, FOX et Warner Bros. voulaient conjointement lancer aux Etats-Unis.