La saga autour de la renégociation des droits TV va sans doute se terminer bientôt, et la NBA semble se diriger vers un nouveau trio de diffuseurs. Les pourparlers sont ainsi en train de se conclure avec ESPN/ABC, Amazon et NBC. TNT pourrait porter l’affaire devant la justice, pour tenter d’égaler l’offre de NBC, mais tout porte à croire que c’est cette dernière qui va récupérer le deuxième lot.

Ces négociations ont plusieurs conséquences, comme une revalorisation des droits et donc une augmentation du « salary cap ». Mais aussi sans doute la disparition d’une des émissions les plus iconiques, « Inside The NBA ».

À l’antenne depuis plus de vingt ans, Charles Barkley vient tout juste de remporter un Emmy Award pour son travail sur le « show », qui pourrait donc prendre fin à l’issue de la saison 2024/25, avec le passage de la NBA sur NBC.

« Le moral est, purement et simplement, mauvais. Je me sens tellement mal pour les gens avec qui je travaille, » confie Charles Barkley. « Ces gens ont des familles et je me sens vraiment mal pour eux en ce moment. Ces gens pour qui je travaille ont clairement tout gâché, et nous n’avons aucune idée de ce qui va se passer. Je ne me sens pas bien. Je ne vais pas mentir, surtout quand ils ont dit hier que nous avions acheté du football universitaire. Je me disais, bon sang, ils auraient pu utiliser cet argent pour acheter la NBA. »

Une histoire de famille

Aux côtés de Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith ont créé une ambiance mêlant sérieux et humour. Grassement payé pour ses analyses et ses traits d’humour, « Chuck » n’est pas inquiet pour son cas personnel, d’autant qu’il peut rompre son contrat pour rejoindre une autre chaîne s’il le souhaite.

« Je suis en colère. J’ai passé beaucoup de temps avec l’équipe ces derniers temps. En fait, j’ai été avec ces gars pendant tellement de temps, » regrette ainsi l’ancien joueur. « Ernie est là depuis 32 ans, Kenny depuis 27 ans, j’y suis depuis 24 ans, mais pensez-y. Certaines de ces personnes avec qui je travaille ont amené leurs nouveau-nés sur le plateau, elles les ont amenés quand ils étaient enfants, puis quand ils étaient au lycée et quand ils ont eu leur diplôme universitaire. Voilà combien de temps cela fait. Je suis énervé pour ces gens, ils font partie de ma famille pour être honnête avec vous. Et je me sens mal pour eux. »

Alors qu’il a des parts dans une société de production, « Fine Line Productions », Charles Barkley explique même réfléchir à l’idée de recréer le show de façon indépendante, pour qu’il puisse être diffusé ailleurs.

Le problème, c’est que le présentateur Ernie Johnson ne voudrait pas quitter TNT, même si la chaîne perd la NBA…