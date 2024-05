Charles Barkley avait raison d’être inquiet puisque le Sports Business Journal confirme que la NBA entend finaliser les négociations avec ses prochains diffuseurs la semaine prochaine.

À partir de 2025/26, ce sont ESPN, NBC et Amazon qui devraient se partager la diffusion de la Grande Ligue.

ESPN/ABC va ainsi récupérer le premier lot, avec la diffusion des Finals, d’une finale de conférence, de plusieurs matchs en « prime time » chaque semaine, de matchs WNBA et d’une partie des droits internationaux.

NBC devrait de son côté remplacer TNT pour le deuxième lot, avec une émission « Basketball Night in America » qui prendra la place de l’émission équivalente sur le football américain, chaque dimanche, à la fin de la saison NFL. La chaîne devrait aussi récupérer une finale de conférence et deux créneaux en « prime time » par semaine.

Enfin, Amazon va de son côté obtenir le troisième lot, avec la NBA Cup, le Play-In, des matchs du premier tour des playoffs, des matchs WNBA ainsi que des droits de diffusion à l’international.

Le droit à « égaler » de TNT en question

Les trois diffuseurs devraient payer plus de 7 milliards de dollars par saison, en cumulé, pour diffuser la NBA, qui va donc multiplier ses gains par 2,5 par rapport à son précédent contrat. Reste que TNT n’a peut-être pas dit son dernier mot, et que l’entreprise pourrait porter l’affaire devant la justice. Pourquoi ? Car le précédent contrat laissait aux diffuseurs sortants le droit « d’égaler » les offres de diffuseurs entrants. Du côté de TNT, on estime visiblement qu’on a le droit d’égaler l’offre de NBC.

Sauf que les termes légaux du contrat sont visiblement flous, et qu’il ne suffit pas, pour la NBA, que TNT mette la même somme que NBC (2.6 milliards de dollars par an) pour que l’offre soit égalée.

Étant donné que NBC, en tant que chaîne hertzienne, touche plus de foyers américains que TNT, qui est une chaîne du câble, Adam Silver et les dirigeants de la NBA considèrent donc de leur côté que l’offre de TNT, et sa maison-mère Warner Brother’s Discovery, doit être supérieure sur le plan financier pour compenser la différence.

Autre point à suivre pour les fans français : les droits de diffusion à l’international négociés par ESPN et Amazon, susceptibles de modifier le paysage audiovisuel de la NBA dans l’Hexagone et beaucoup d’autres pays.