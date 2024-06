Curry Brand signe Keisei Tominaga, le « Samouraï Steph »

Curry Brand poursuit son marché en NCAA, à la recherche de profils atypiques pour essayer de devancer la concurrence. Après la signature de la star universitaire MiLaysia Fulwiley, meilleure marqueuse de la finale de la conférence SEC, la filiale d’Under Armour a mis la main sur Keisei Tominaga, le meneur de 23 ans qui a fait sensation à Nebraska cette saison au sein de la formation de Fred Hoiberg, avec une moyenne de 15.1 points (à 37.6% de réussite à 3-points), 2.3 rebonds et 1.4 passe décisive sur 32 matchs de Big Ten.

International japonais, membre de l’équipe nationale de 3×3, Keisei Tominaga est surtout connu pour son style atypique et son sens du spectacle. Gros shooteur, il assume son admiration pour Stephen Curry et revendique essayer de jouer de la même façon que son idole. C’est aussi en hommage au « Chef Curry » qu’il porte le #30.

« Comme un rêve devenu réalité »

En attendant de le voir peut-être un jour en NBA, alors que les Kings et les Clippers ont demandé à lui faire passer des essais, le voilà donc signé pour un contrat de plusieurs années avec la marque « Curry Brand ». Un pas de plus vers la gloire pour le phénomène nippon qu’on surnomme déjà « Samouraï Steph ».

« Stephen Curry a toujours été l’un de mes héros au basket. J’ai travaillé dur pour imiter son jeu au cours de ma propre carrière, et pouvoir représenter sa marque et tout ce qu’il représente, c’est comme un rêve devenu réalité », a ainsi déclaré Keisei Tominaga, devenu le premier athlète non américain de l’écurie Curry Brand, aux côtés de De’Aaron Fox et donc MiLaysia Fulwiley.

Absent des « Mock Drafts », le meneur va privilégier les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la Summer League et espérer gagner davantage en exposition en vue de la saison à venir.