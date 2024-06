Les Kings testent le « Stephen Curry japonais »

« Japanese Curry » ou « Samouraï Steph ». Tels sont les surnoms flatteurs donnés à Keisei Tominaga, ce meneur de Nebraska, auteur de quelques coups d’éclat en NCAA. À 23 ans, ce Japonais n’a pas été invité au Draft Combine, et il n’apparaît dans aucune « Mock Draft ». Mais mardi, les Kings avaient demandé à le voir, et peut-être qu’ils seraient prêts à le signer après la Draft pour un « two-way contract ». Un essai est aussi prévu avec les Clippers.

Quoi qu’il en soit, Keisei Tominaga fait partie des joueurs capables d’électriser une salle avec son style atypique et son jeu à risques. Sans oublier ses célébrations qui ont fait le tour des télévisions pendant le tournoi de la Big Ten. On se souvient qu’il avait enchaîné 30 points face à Michigan, lors du dernier match de la conférence, puis 23 points dans la victoire contre Indiana, et enfin 18 points face à Illinois.

Dans le tournoi NCAA, le leader de l’équipe de Fred Hoiberg avait terminé sa carrière sur un match à 21 points dans la défaite au premier tour face à Texas A&M.

Une comparaison assumée

Fils d’un papa et d’une maman basketteurs, Keisei Tominaga assume désormais pleinement son surnom. « Au départ, je ne l’avais pas vraiment remarqué. Je jouais simplement au basket » assure-t-il. « Mais quand j’ai regardé des vidéos et des highlights, j’ai eu l’impression que j’essayais de copier son style de jeu. Je n’y pense pas vraiment pendant les matches, mais plus je regarde des highlights de Steph Curry, plus je joue comme lui. »

Passé par un Junior College à son arrivée sur le sol américain, il a véritablement explosé en rejoignant Nebraska. Il y a un an, il s’était déjà inscrit dans la Draft, et il avait effectué un essai avec les Pacers.

« Ils m’ont dit de progresser dans la création » rapporte-t-il. « Il ne s’agit pas seulement de shooter. C’est pourquoi j’ai commencé à travailler dans ces domaines, en particulier sur le plan offensif. Je pense que ça a porté ses fruits. Je dois encore m’améliorer sur beaucoup de points, mais je me rapproche de mon rêve. Je vais juste continuer à travailler plus dur et à devenir plus fort. C’est tout ce que j’ai à faire pour l’instant. »

Le meneur du Japon aux JO 2024

Cette fois, ce sont donc les Kings qui ont demandé à le voir, et Keisei Tominaga ne pense qu’à une chose : le plaisir de jouer. « J’ai beaucoup progressé, sur et en dehors du terrain. Je prends toujours du plaisir. C’est pour ça que mes émotions ressortent. Je ne me demande jamais quelle célébration je vais sortir. Cela vient naturellement. Je prends simplement du plaisir à jouer au basket. »

S’il ne parvient pas à convaincre une franchise NBA, on pourra toujours le voir aux Jeux olympiques sous les couleurs du Japon. L’année dernière, il avait terminé la Coupe du monde avec 11.5 points de moyenne.