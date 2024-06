Le regard tourné vers Paul George, Joel Embiid espère que les Sixers se renforceront cet été

Éliminés des playoffs dès le premier tour, par les Knicks, les Sixers s’apprêtent à vivre une intersaison agitée et Joel Embiid, leur seul joueur sous contrat garanti (en attendant la prolongation de Tyrese Maxey, et éventuellement celles de Nicolas Batum, Kyle Lowry et Kelly Oubre Jr.) souhaite que la franchise se renforce pour pouvoir –enfin– aller loin en playoffs.

« J’espère que, lors de l’intersaison, nous trouverons un moyen de nous améliorer et d’ajouter quelques pièces à notre effectif » a lancé le franchise player de Philadelphie sur le plateau d’ESPN, sans manquer de jeter plusieurs coups d’oeil en direction de… Paul George, présent à ses côtés !

Joel Embiid pense à son héritage

Paul George, un joueur qui pourrait effectivement rejoindre Joel Embiid chez les Sixers, puisqu’il est la priorité estivale de ces derniers. Pour autant, il n’est pas leur seule option, car Jimmy Butler, Brandon Ingram, OG Anunoby, Zach LaVine ou… LeBron James pourraient également être visés.

Il n’empêche qu’une arrivée de « PG13 » à Philadelphie aurait de quoi ravir le MVP 2023, soucieux de remporter sa première bague à l’apogée de sa carrière (il a fête ses 30 ans cette année).

« C’est l’objectif. Vous voulez toujours gagner le titre et tout ce qui compte à mes yeux, c’est mon héritage » a ainsi ajouté le pivot, qui espère déjà remporter l’or avec Team USA lors des JO 2024. « Comment faire pour trouver un moyen d’accomplir ce que je souhaite accomplir ? À savoir de remporter le titre. Que je doive trouver un moyen de le faire avec ce que j’ai ou avec ce que [les Sixers] mettent en place pour y arriver, je vais essayer de faire de mon mieux pour gagner. »

« Regarder les Finals depuis les tribunes, ça ne me plaît pas »

Également invité par ESPN pour parler des Finals entre les Celtics et les Mavericks, Paul George est justement dans la même optique que Joel Embiid car, à 34 ans passés, il court toujours après son premier titre…

« C’est ma première apparition lors des Finals et je déteste que ça se passe de cette façon » a déclaré l’ailier des Clippers, qui peut décider de faire jouer sa player option pour être free agent. « Les regarder depuis les tribunes, ça ne me plaît pas. Félicitations aux deux équipes qui sont arrivées jusqu’ici, mais quand on repense à ce que nous aurions dû faire et ce que nous aurions pu faire de mieux pour en arriver là… Tous les petits détails, vous recommencez à y penser. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

