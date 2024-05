Paul George est la priorité… mais pas la seule option des Sixers

Pour l’instant, il n’y a qu’un seul joueur totalement sous contrat avec les Sixers pour la saison prochaine : Joel Embiid. Arrivé au bout de son bail rookie, Tyrese Maxey sera lui évidemment prolongé, tandis que les contrats de Paul Reed et Ricky Council IV ne sont pas garanties, et que celui de Jeff Dowtin est une « team option ».

En clair, le président Daryl Morey repart quasiment d’une page blanche pour entourer son duo Maxey/Embiid…

Avec une enveloppe de 65 millions de dollars pour recruter, Philadelphie a de quoi recruter et le Philadelphia Inquirer confirme que Paul George est la priorité de la franchise de Pennsylvanie.

C’est qu’alors qu’on s’attendait à le voir prolonger aux Clippers à la suite de Kawhi Leonard, l’arrière/ailier n’a finalement pas trouvé d’accord avec son club, et il peut devenir « free agent » cet été, s’il décide de faire une croix sur sa dernière année de contrat en « player option », à 48.8 millions de dollars. Los Angeles aurait ainsi voulu aligner son contrat sur celui de « The Klaw », refusant d’aller au-delà de 152.3 millions de dollars sur trois ans, alors que Paul George peut obtenir au maximum 221 millions de dollars sur quatre ans de la part des Clippers.

Brandon Ingram, le plan B ?

Steve Ballmer espère que Paul George acceptera de rempiler sans prendre le maximum, histoire de rester chez lui, à Los Angeles. Il mise sans doute aussi sur le fait que « PG13 » a déjà 34 ans, et que même si les Sixers peuvent lui offrir 212 millions de dollars sur quatre ans, ça fait peut-être beaucoup à ce stade de sa carrière.

Du côté des Sixers, on pense en tout cas que le profil de « two-way player » de Paul George est idéal aux côtés de Joel Embiid et Tyrese Maxey. Capable de défendre à haut niveau, sans être la première option offensive de l’équipe, l’ancien des Pacers et du Thunder pourrait en effet être une troisième lame de choix…

Mais le Philadelphia Inquirer note quand même que les Sixers ont d’autres options, avec LeBron James et OG Anunoby qui devraient également être « free agents ». Même s’ils ne seront eux pas libres, Jimmy Butler, Zach LaVine ou Brandon Ingram pourraient de leur côté être récupérables via un transfert.

Selon The Ringer, l’ailier des Pelicans serait d’ailleurs le plan B des Sixers si l’option Paul George tombe à l’eau.